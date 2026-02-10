Щонайменше четверо людей постраждали у ДТП за участі маршрутного автобусу та вантажівки на Кільцевій дорозі Києва.

Про це повідомляє преслужба поліції Києва.

ДТП на Кільцевій у Києві

Так, автотранспортна пригода сталася сьогодні близько 12:30.

Попередньо встановлено, що 59-річний водій вантажівки Volvo не вибрав безпечної швидкості та зіткнувся з маршрутним автобусом Богдан, який рухався у попутному напрямку.

Від удару автобус став некерованим і зіткнувся із вантажним автомобілем Ford, який в цей момент повертав на прилеглу територію.

Внаслідок аварії 65-річний водій маршрутки, а також троє пасажирок — 41, 44 та 49 років, дістали тілесні ушкодження. Їх госпіталізували.

На місці продовжують працювати слідчо-оперативна група з розслідування ДТП столичного главку та патрульні поліцейські.

3 лютого співачка Наталія Могилевська потрапила в ДТП у Києві. В аварії зіткнулися одразу три автомобілі. За словами артистки, причиною інциденту стала ожеледиця на дорозі.

5 січня у ДБР повідомили, що правоохоронця з Рівненської області підозрюють у вчиненні смертельної ДТП у стані алкогольного сп’яніння та втечі з місця події.

Нагадаємо, що минулого року у Києві п’яний працівник прокуратури збив жінку, яка йшла тротуаром, після чого втік. Жінка померла у лікарні 20 липня.

