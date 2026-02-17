Українські спецпризначенці атакували у Пермському краї російський хімічний завод Метафракс Кемікалс, який виготовляє складники для вибухових речовин.

Про це повідомили джерела Фактів ICTV у Службі безпеки України.

Атака на російський хімзавод Метафракс Кемікалс

За інформацією наших джерел, безпілотники Центру спецоперацій Альфа СБУ атакували важливий об’єкт в глибині території Росії.

Як стверджують співрозмовники, цієї ночі вдалося уразити одного з найбільших виробників метанолу в Росії та Європі.

Завод Метафракс Кемікалс розташований у Пермському краї – за понад 1,6 тис. км від кордону з Україною.

За даними джерел, підприємство виробляє метанол, уротропін, карбамід і пентаеритрит – це хімічні компоненти для виробництва вибухових речовин та інших матеріалів військового призначення.

Водночас завод є об’єктом російського військово-промислового комплексу та перебуває під міжнародними санкціями.

У російських Telegram-каналах повідомляли щонайменше про шість вибухів на території підприємства та евакуацію працівників заводу.

За попередніми даними СБУ, удар відбувся по установці виробництва метанолу.

Як повідомило поінформоване джерело, СБУ продовжує системно працювати по підприємствах, які забезпечують російський ВПК сировиною та компонентами для виробництва озброєння.

За словами співрозмовника, ураження таких об’єктів знижує темпи виробництва боєприпасів, ускладнює постачання ресурсів для армії та безпосередньо впливає на зниження інтенсивності бойових дій проти України.

