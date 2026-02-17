Украинские спецназовцы атаковали в Пермском крае российский химический завод Метафракс Кемикалс, который производит компоненты для взрывчатых веществ.

Об этом сообщили источники Фактов ICTV в Службе безопасности Украины.

Атака на российский химзавод Метафракс Кемикалс

По информации наших источников, беспилотники Центра спецопераций Альфа СБУ атаковали важный объект в глубине территории России.

Как утверждают собеседники, этой ночью удалось поразить одного из крупнейших производителей метанола в России и Европе.

Завод Метафракс Кемикалс расположен в Пермском крае – более чем в 1,6 тыс. км от границы с Украиной.

По данным источников, предприятие производит метанол, уротропин, карбамид и пентаэритрит – это химические компоненты для производства взрывчатых веществ и других материалов военного назначения.

В то же время завод является объектом российского военно-промышленного комплекса и находится под международными санкциями.

В российских Telegram-каналах сообщали по меньшей мере о шести взрывах на территории предприятия и эвакуации работников завода.

По предварительным данным СБУ, удар нанесли по установке производства метанола.

Как сообщил информированный источник, СБУ продолжает системно работать по предприятиям, которые обеспечивают российский ВПК сырьем и компонентами для производства вооружения.

По словам собеседника, поражение таких объектов снижает темпы производства боеприпасов, затрудняет поставки ресурсов для армии и напрямую влияет на снижение интенсивности боевых действий против Украины.

