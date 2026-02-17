В 1600 км от Украины: СБУ поразила химзавод в РФ, производящий компоненты для взрывчатки
- Дроны СБУ успешно атаковали химический завод Метафракс Кемикалс в Пермском крае, который расположен в 1,6 тыс. км от границы с Украиной и является одним из крупнейших производителей сырья для взрывчатки в РФ.
- Удар пришелся по установке по производству метанола, что позволило существенно затруднить поставки компонентов для российского военно-промышленного комплекса.
Украинские спецназовцы атаковали в Пермском крае российский химический завод Метафракс Кемикалс, который производит компоненты для взрывчатых веществ.
Об этом сообщили источники Фактов ICTV в Службе безопасности Украины.
Атака на российский химзавод Метафракс Кемикалс
По информации наших источников, беспилотники Центра спецопераций Альфа СБУ атаковали важный объект в глубине территории России.
Как утверждают собеседники, этой ночью удалось поразить одного из крупнейших производителей метанола в России и Европе.
Завод Метафракс Кемикалс расположен в Пермском крае – более чем в 1,6 тыс. км от границы с Украиной.
По данным источников, предприятие производит метанол, уротропин, карбамид и пентаэритрит – это химические компоненты для производства взрывчатых веществ и других материалов военного назначения.
В то же время завод является объектом российского военно-промышленного комплекса и находится под международными санкциями.
В российских Telegram-каналах сообщали по меньшей мере о шести взрывах на территории предприятия и эвакуации работников завода.
По предварительным данным СБУ, удар нанесли по установке производства метанола.
Как сообщил информированный источник, СБУ продолжает системно работать по предприятиям, которые обеспечивают российский ВПК сырьем и компонентами для производства вооружения.
По словам собеседника, поражение таких объектов снижает темпы производства боеприпасов, затрудняет поставки ресурсов для армии и напрямую влияет на снижение интенсивности боевых действий против Украины.