У Севастополі та Керчі пролунали вибухи: зникло світло та вода
- Ввечері у Севастополі, Саках, Керчі, Феодосії та інших населених пунктах Криму пролунали вибухи.
- Після цього на тимчасово окупованому півострові почалися проблеми з електроенергією та водою.
- Місцеві мешканці у різних частинах Криму повідомляли про атаку дронів.
У тимчасово окупованому Криму після вибухів зникла електрика.
Вибухи у Криму 1 березня: у низці міст немає світла
Увечері 1 березня пролунали вибухи у Керчі, Саках та інших містах тимчасово окупованого Криму.
У Саках після потужного вибуху зникло світло, повідомляють місцеві жителі. Також електроенергія відсутня і в Євпаторії, крім того, там зникла вода.
Повідомляють, що у Севастополі, Феодосії та частині Кіровського району також немає електрики.
Також відомо, що вибух пролунав у Кіровському районі поряд з Старокримським полігоном.
– У районі Феодосії видно заграву та повідомляють про ракету. Щойно було два дуже потужні вибухи поспіль у небі над Кіровським районом, – пише Кримський вітер.
Відомо, що у Севастополі призупинено роботу наземного та морського пасажирського транспорту.
Перед цим місцеві жителі повідомляли у соцмережах, що над Красноперекопським районом пролітали дрони. Т
Підконтрольний Росії глава Севастополя Михайло Развожаєв повідомляв, що ППО РФ нібито збила три повітряні цілі над морем у районі Північної сторони та мису Фіолент.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 467-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.