У тимчасово окупованому Криму після вибухів зникла електрика.

Вибухи у Криму 1 березня: у низці міст немає світла

Увечері 1 березня пролунали вибухи у Керчі, Саках та інших містах тимчасово окупованого Криму.

У Саках після потужного вибуху зникло світло, повідомляють місцеві жителі. Також електроенергія відсутня і в Євпаторії, крім того, там зникла вода.

Повідомляють, що у Севастополі, Феодосії та частині Кіровського району також немає електрики.

Також відомо, що вибух пролунав у Кіровському районі поряд з Старокримським полігоном.

– У районі Феодосії видно заграву та повідомляють про ракету. Щойно було два дуже потужні вибухи поспіль у небі над Кіровським районом, – пише Кримський вітер.

Відомо, що у Севастополі призупинено роботу наземного та морського пасажирського транспорту.

Перед цим місцеві жителі повідомляли у соцмережах, що над Красноперекопським районом пролітали дрони. Т

Підконтрольний Росії глава Севастополя Михайло Развожаєв повідомляв, що ППО РФ нібито збила три повітряні цілі над морем у районі Північної сторони та мису Фіолент.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 467-му добу.

