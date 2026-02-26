Уражено РЛС та інші об’єкти окупантів у Криму та на ТОТ Запорізької, Донецької областей.

У Криму та на ТОТ уражено РЛС та інші об’єкти окупантів

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, з метою зниження наступального потенціалу російського агресора Сили оборони України продовжують завдавати ефективного вогневого ураження по ворожих цілях як на окупованих українських територіях, так і на території РФ.

Так, у ніч на 26 лютого 2026 року у Джанкої на тимчасово окупованій території АР Крим українськими підрозділами були уражені радіолокаційна станція П-18 Терек та радіолокаційна система РСП-6М2. За результатами об’єктивного контролю зафіксовано ураження цілей.

Напередодні було завдано прицільного ураження по складу матеріально-технічних засобів противника у районі Новозлатополя і пункту управління БпЛА в районі Полтавки (ТОТ Запорізької області), а також по району зосередження живої сили окупантів у районі Родинського Донецької області.

Крім того, завдано удару та зафіксовано ураження командно-спостережного пункту ворога в районі н.п. Ясноє Солнце Брянської області РФ.

Втрати окупантів і масштаби руйнувань уточнюються.

Також у контексті попередніх заходів Генштаб ЗСУ повідомляє, що після ураження Нефтєгорського ГПЗ в Нефтєгорську Самарської області 21 лютого 2026 року, підтверджено пошкодження електрознесолюючої установки, двох установок стабілізації газового конденсату та двох вертикальних резервуарів з подальшим витоком нафтопродуктів.

Крім того, підтверджено руйнування виробничого цеху № 22 в результаті ураження 20 лютого 2026 року ракетного заводу у Воткінську (Удмуртія).

