Во временно оккупированном Крыму после взрывов пропало электричество.

Взрывы в Крыму 1 марта: в ряде городов нет света

Вечером 1 марта прозвучали взрывы в Керчи, Саках и других городах временно оккупированного Крыма.

В Саках после мощного взрыва пропал свет, сообщают местные жители. Также электроэнергия исчезла и в Евпатории, кроме того там пропала вода.

Сейчас смотрят

Сообщают, что в Севастополе, Феодосии и части Кировского района также нет электричества.

Также известно, что взрыв прозвучал в Кировском районе в стороне Старокрымского полигона.

— В районе Феодосии видно зарево и сообщают о ракете. Только что было два очень мощных взрыва подряд в небе над Кировским районо, — пишет Крымский ветер.

Известно, что в Севастополе приостановлена работа наземного и морского пассажирского транспорта.

Перед этим местные жители сообщали в соцсетях, что над Красноперекопском районом пролетали дроны.

Подконтрольный России глава Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что ПВО РФ якобы сбила три воздушных цели над морем в районе Северной стороны и мыса Фиолент.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 467-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.