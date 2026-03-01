В Севастополе и Керчи раздались взрывы: пропал свет и вода
- Вечером в в Севастополе, Саках, Керчи, Феодосии и других населенных пунктах Крыма прозвучали взрывы.
- После этого на временно оккупированном полуострове начались проблемы с электроэнергией и водой.
- Местные жители в разных частях Крыма сообщали об атаке дронов.
Во временно оккупированном Крыму после взрывов пропало электричество.
Взрывы в Крыму 1 марта: в ряде городов нет света
Вечером 1 марта прозвучали взрывы в Керчи, Саках и других городах временно оккупированного Крыма.
В Саках после мощного взрыва пропал свет, сообщают местные жители. Также электроэнергия исчезла и в Евпатории, кроме того там пропала вода.
Сообщают, что в Севастополе, Феодосии и части Кировского района также нет электричества.
Также известно, что взрыв прозвучал в Кировском районе в стороне Старокрымского полигона.
— В районе Феодосии видно зарево и сообщают о ракете. Только что было два очень мощных взрыва подряд в небе над Кировским районо, — пишет Крымский ветер.
Известно, что в Севастополе приостановлена работа наземного и морского пассажирского транспорта.
Перед этим местные жители сообщали в соцсетях, что над Красноперекопском районом пролетали дроны.
Подконтрольный России глава Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что ПВО РФ якобы сбила три воздушных цели над морем в районе Северной стороны и мыса Фиолент.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 467-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.