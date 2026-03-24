У ніч проти 24 березня російські війська здійснили масовану атаку на українські регіони із застосуванням безпілотників, ракет і артилерії.

Під ударами опинилися Полтава, Запоріжжя, Дніпропетровська та Сумська області. Унаслідок обстрілів є загиблі, поранені, пожежі та руйнування цивільної інфраструктури.

Також наслідки атак і надзвичайні події зафіксували за кордоном — у Молдові відключили лінію електропередач, у Литві впав невідомий дрон, а в Колумбії сталася масштабна авіакатастрофа.

Про головні події ночі та ранку 24 березня — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Вибухи у Полтаві

У ніч проти 24 березня пролунали вибухи у Полтаві.

Після ударів зафіксовано пошкодження у приватному секторі, багатоповерхових будинках і готелі. На місцях влучань виникли пожежі.

У місті тимчасово обмежували рух транспорту.

Внаслідок атаки на Полтавську громаду загинули двоє людей. Ще 11 осіб дістали поранення, серед них — дитина.

Атака на Запоріжжя

У ніч проти 24 березня російські війська також здійснили масовану комбіновану атаку на Запоріжжя із застосуванням ударних безпілотників і ракет.

Місто тривалий час перебувало під загрозою повторних ударів.

Під вогнем опинилася цивільна інфраструктура. Пошкоджено житлові будинки, торговельний об’єкт, промислові та нежитлові будівлі.

Також зафіксовано влучання безпілотника у багатоквартирний будинок.

У кількох районах міста виникли пожежі.

За останньою інформацією, унаслідок атаки загинула одна людина, ще дев’ятеро дістали поранення.

Атака на Дніпропетровщину

У Дніпропетровській області ворог понад 20 разів атакував два райони безпілотниками та артилерією.

На Нікопольщині під ударами були Нікополь, Мирівська, Марганецька, Червоногригорівська та Покровська громади. Пошкоджено житлові будинки.

На Синельниківщині обстрілів зазнали Шахтарське, Васильківська та Слов’янська громади. Виникла пожежа, пошкоджено приватні оселі та інфраструктуру.

Постраждала 76-річна жінка. Її госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Підрозділи ПвК Схід протягом ночі знищили 18 ворожих безпілотників над Дніпропетровською областю.

Атака на Сумщину

Вранці 24 березня російські війська атакували два старостати Сумської громади FPV-дронами.

У Піщанському старостаті ворожий дрон влучив у маршрутне таксі сполученням Суми — Нижнє Піщане.

Унаслідок удару 65-річний водій дістав поранення, його госпіталізували. Транспортний засіб зазнав пошкоджень.

У Стецьківському старостаті FPV-дрон влучив по території приватного домогосподарства. Там пошкоджено паркан, два легкові автомобілі та вибито вікна будинку.

За попередніми даними, люди не постраждали. Інші наслідки атак уточнюються.

США визначили дату завершення бойових дій проти Ірану

Влада США розраховує завершити війну проти Ірану до 9 квітня. Водночас представники іранського режиму заперечують факт переговорів із Вашингтоном на тлі загострення ситуації в регіоні.

Про це 23 березня повідомило ізраїльське видання Ynet із посиланням на джерела в ізраїльській владі.

За словами одного зі співрозмовників, Вашингтон визначив 9 квітня як орієнтовну дату завершення війни проти Ірану. Для досягнення цієї мети передбачено 21 день, протягом якого можуть тривати бойові дії та переговори.

Також, за даними джерела, переговори між Іраном і США мають відбутися наприкінці цього тижня в Пакистані.

Співрозмовник видання заявив, що Білий дім не повідомляв ізраїльську владу про свої контакти зі спікером парламенту Ірану Мохаммадом Багером Галібафом.

Як зазначає видання, завершення війни до 9 квітня дало б можливість Дональду Трампу відвідати Ізраїль у День незалежності країни 21 квітня.

Авіакатастрофа в Колумбії

У Колумбії 23 березня розбився військовий літак із 125 людьми на борту.

Аварія сталася одразу після зльоту в південній частині Амазонського регіону країни.

За попередніми даними, підтверджено загибель щонайменше однієї людини.

Рятувальники деблокували з-під уламків 77 постраждалих, усіх їх госпіталізували. Ще 43 особи вважаються зниклими безвісти.

Відомо, що літак перевозив 114 пасажирів і 11 членів екіпажу. Причини катастрофи встановлюють.

Відключення світла в Молдові після атак РФ

Увечері 23 березня через російські удари по енергетичній інфраструктурі Півдня України в Молдові тимчасово відключили лінію електропередач Ісакча – Вулканешти.

У Міністерстві енергетики країни повідомили, що лінія наразі не працює, а фахівці проводять технічну перевірку.

До відновлення залучені бригади кількох операторів систем передачі.

Наразі триває оцінювання стану енергетичної інфраструктури та можливості відновлення її роботи.

У Литві впав і вибухнув невідомий дрон

У Варенському районі Литви, поблизу кордону з Білоруссю, впав і вибухнув невідомий безпілотник.

Його політ не зафіксували радари протиповітряної оборони.

На місці працюють фахівці, які збирають і досліджують уламки.

Попередньо встановлено, що дрон мав двигун внутрішнього згоряння, які використовуються у деяких типах безпілотників.

Ймовірно, він міг потрапити на територію Литви з боку Білорусі. Остаточні висновки зроблять після завершення розслідування.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 490-ту добу.

