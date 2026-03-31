Під ранок російські ударні дрони атакували Одесу ударними дронами. Є влучання у житлову багатоповерхівку.

Про це повідомив керівник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

Атака РФ на Одесу 31 березня

За словами Сергія Лисака, ворожий безпілотник влучив у дев’ятиповерховий житловий будинок у Київському районі. Пошкоджено фасад, балкони та вікна з другого по четвертий поверхи.

Пожежу, яка виникла внаслідок удару, рятувальники ДСНС оперативно загасили.

Внаслідок атаки постраждав чоловік. Необхідну медичну допомогу йому надали на місці. Він лікуватиметься вдома.

На місці ворожого удару працюють оперативні та комунальні служби.

Нагадаємо, що вночі 28 березня росіяни масовано атакували Одесу. У Приморському районі міста зафіксовано влучання у дах пологового будинку. Також вибухами сильно пошкодило житловий фонд: у багатоповерхівках зруйновані балкони, вибиті вікна, є загорання на верхніх поверхах.

У Хаджибейському районі горіли квартири та дах п’ятиповерхівки. У Київському районі пошкоджено нежитлові будівлі та вибито вікна у житлових будинках.

Двоє людей загинуло, ще понад 10 дістали поранень.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 497-му добу.

