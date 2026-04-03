Російські війська атакували Київську область дронами та ракетами, унаслідок чого загинула людина, є поранені, серед них — дитина, а також значні руйнування.

Про наслідки атаки повідомили в ДСНС України, МЗС України та очільник Київської ОВА Микола Калашник.

Атака на Київську область 3 квітня: що відомо

За оновленими даними, внаслідок російської атаки на Київську область 3 квітня загинула одна людина.

Зараз дивляться

Ще щонайменше восьмеро людей дістали поранення, серед них є дитина. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога.

Під ворожим ударом опинилися одразу кілька районів області — Бучанський, Фастівський та Обухівський.

Унаслідок атаки пошкоджено приватні будинки, багатоповерхівки, автомобілі, адміністративні будівлі та інші об’єкти.

Зокрема, у Бучанському районі загинула людина, також рятувальники ліквідували загоряння автомобіля.

На Фастівщині виникли пожежі у ветеринарній клініці, поруч розташованому авто та приватному житловому будинку. Там також є постраждалий.

Через пошкодження ветеринарної клініки у Чабанах загинуло близько 20 тварин.

В Обухові зафіксовано влучання у житлову багатоповерхівку, а в селі Крюківщина пошкоджено покрівлю п’ятиповерхового будинку.

Реакція МЗС України на атаку по Київщині

У Міністерстві закордонних справ наголосили, що Росія здійснила масовану атаку, застосувавши сотні дронів і ракет.

У відомстві зазначили, що удари завдавалися навмисно вдень, щоб збільшити кількість жертв серед цивільного населення.

Також там зазначили, що такі дії є відповіддю РФ на пропозиції України щодо великоднього перемир’я.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 500-ту добу.

Фото : ДСНС

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.