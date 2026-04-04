Атака на Суми: дрони влучили у 16-поверхівку, серед постраждалих — дитина
Вночі РФ здійснила атаку на Суми. Ворожі ударні дрони влучили у 16-поверховий будинок та приватний житловий сектор.
Про це повідомляють у ДСНС України.
Атака на Суми вночі 4 квітня: що відомо
Внаслідок влучання у житлову багатоповерхівку на верхніх поверхах сталася пожежа, яку загасили. Жителів будинку оперативно евакуювали.
Також проводилося обстеження місць потенційних влучань за чотирма різними адресами.
У ДСНС повідомили, що внаслідок ворожого удару постраждало семеро людей, серед них — одна дитина.
Пізніше Сергій Кривошеєнко, начальник Сумської міської військової адміністрації, повідомив, що кількість постраждалих зросла до 13 осіб: 2-х госпіталізували, а дитині надали допомогу на місці.
На інших локаціях вісім містян отримали легкі травми, медичну допомогу їм надали на місці.
Внаслідок атаки на чотирьох локаціях міста пошкоджено дахи, понад 300 вікон у 4-х житлових багатоповерхівках. Крім того було пошкоджено газову інфраструктуру, фіксується вимкнення світла.
Вночі підготували місця для тимчасового розміщення людей.
Тривають аварійно-відновлювальні роботи.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 501-шу добу.
