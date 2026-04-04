Вночі РФ здійснила атаку на Суми. Ворожі ударні дрони влучили у 16-поверховий будинок та приватний житловий сектор.

Про це повідомляють у ДСНС України.

Атака на Суми вночі 4 квітня: що відомо

Внаслідок влучання у житлову багатоповерхівку на верхніх поверхах сталася пожежа, яку загасили. Жителів будинку оперативно евакуювали.

Також проводилося обстеження місць потенційних влучань за чотирма різними адресами.

У ДСНС повідомили, що внаслідок ворожого удару постраждало семеро людей, серед них — одна дитина.

Пізніше Сергій Кривошеєнко, начальник Сумської міської військової адміністрації, повідомив, що кількість постраждалих зросла до 13 осіб: 2-х госпіталізували, а дитині надали допомогу на місці.

На інших локаціях вісім містян отримали легкі травми, медичну допомогу їм надали на місці.

Внаслідок атаки на чотирьох локаціях міста пошкоджено дахи, понад 300 вікон у 4-х житлових багатоповерхівках. Крім того було пошкоджено газову інфраструктуру, фіксується вимкнення світла.

Вночі підготували місця для тимчасового розміщення людей.

Тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 501-шу добу.

Джерело : ДСНС

Фото : ДСНС

