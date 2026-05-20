Право виходу на дострокову пенсію за віком визначено законом України Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування (стаття 115).

Подати заяву на призначення дострокової пенсії можна на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України (ПФУ).

Достроковий відпочинок: хто може вийти на пенсію раніше

Право на достроковий вихід на пенсію мають особливі категорії громадян, зокрема:

Оформити пенсію достроково можуть люди з діагнозом гіпофізарного нанізму (ліліпути) та диспропорційні карлики. Зокрема, чоловіки можуть піти на відпочинок після 45 років, а жінки після 40, за умови наявності не менше 20 років страхового стажу у чоловіків і 15 років у жінок.

Особи з інвалідністю по зору I групи (люди, які зовсім не бачать), а також люди з інвалідністю з дитинства I групи. Вони мають право на пенсію після досягнення 50 років для чоловіків і 40 — для жінок. Необхідний страховий стаж — не менше 15 років для чоловіків і не менше 10 — для жінок.

Жінки, які виховали п’ятеро або більше дітей до 6-річного віку, а також матері дітей з інвалідністю з дитинства або тяжко хворих дітей (навіть без встановленої інвалідності), яких доглядали до шести років. Вони можуть оформити пенсію після 50 років за наявності щонайменше 15 років стажу.

У цьому випадку під поняттям дитина з інвалідністю з дитинства розуміються також неповнолітні з інвалідністю (до 18 років).

Батько дитини з інвалідністю або п’яти та більше дітей може скористатися таким правом у разі відсутності матері або за її бажанням. Піти на пенсію можна після 55 років і за умови наявності 20 років страхового стажу.

Військовослужбовці та інші особи зі статусом учасника бойових дій, а також люди з інвалідністю внаслідок війни, відповідно до закону України Про статус ветеранів війни

Члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни — дружини (чоловіки), які не вступили в повторний шлюб, діти з інвалідністю з дитинства (інвалідність набута до повноліття), а також батьки можуть вийти на пенсію раніше. Піти на відпочинок можуть чоловіки у 55 років, жінки у 50, якщо мають необхідний страховий стаж, зокрема — 25 і 20 років відповідно.

Працівники, які втратили роботу з ініціативи роботодавця через структурні зміни на підприємстві (ліквідація, реорганізація, скорочення тощо) і яким залишалося не більше 1,5 року до досягнення пенсійного віку, можуть претендувати на дострокову пенсію.

Для цього необхідно зареєструватися в центрі зайнятості й не мати пропозицій відповідної роботи. Умовою є наявність страхового стажу, що відповідає мінімальному розміру пенсії за віком.

Особи, звільнені через виявлену невідповідність займаній посаді за станом здоров’я, також мають право на достроковий вихід на пенсію, якщо їм залишилося не більше 1,5 року до пенсійного віку і вони мають достатній страховий стаж.

Хто може вийти на пенсію в Україні у 45 років

Право на дострокову пенсію мають люди таких професій:

військовослужбовці;

працівники правоохоронних органів, ДСНС;

шахтарі та люди, які працюють на важкій промисловості;

авіатори, спортсмени;

медики, педагоги;

люди, які працювали в шкідливих умовах.

Джерело: Інспекція з питань праці та зайнятості

