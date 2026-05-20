Президент Володимир Зеленський сподівається на відновлення тристоронньої комунікації з Росією за участі європейських партнерів.

Про це глава держави повідомив у вечірньому зверненні у середу, 20 травня.

Зеленський про тристоронні переговори за участі ЄС

За словами глави держави, наразі українська команда підтримує хороші контакти з американською стороною у питаннях безпекової співпраці та дипломатії щодо Росії.

– Хороші контакти були в нашої команди з американською стороною – і з питань нашої безпекової співпраці, і з питань нашої дипломатії щодо росіян. Якщо вдасться цими тижнями повернутися до змістовної тристоронньої комунікації і залучити європейців, це буде правильним результатом, – сказав Зеленський у вечірньому зверненні у середу, 20 травня.

Нагадаємо, через те, що переговорна команда президента США Дональда Трампа зосереджена на іранській кризі, на Європу посилюється тиск щодо призначення спеціального представника для мирних переговорів стосовно України.

Як повідомляє Politico, представниками Європейського Союзу у переговорному процесі щодо російсько-української війни можуть стати колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель, експрем’єр-міністр Італії Маріо Драгі та президент Фінляндії Александр Стубб.

Також видання називає кандидаткою на цю роль главу дипломатії ЄС Каю Каллас. Водночас Каллас тривалий час виступала проти прямих переговорів із Росією.

Учора видання Euractiv писало, що Ангела Меркель не планує брати участі у тристоронніх переговорах від ЄС.

Водночас з’явилася інформація про нового кандидата на роль європейського перемовника — ним називають колишнього президента Фінляндії Саулі Нііністьо.

Президент РФ Володимир Путін заявив, що найкращою кандидатурою для переговорів між Росією та Європейським Союзом є колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер.

Голова європейської дипломатії Кая Каллас різко відреагувала на цю заяву, зазначивши, що Шредер має зв’язки з російськими державними компаніями.

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що діалог між європейськими лідерами та президентом РФ нібито може відбутися через звичайний телефонний дзвінок.

