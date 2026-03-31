В Одесі військовослужбовець, якого було поранено ножем під час мобілізаційних заходів перебуває у критичному стані.

У ТЦК прокоментували напад на військовослужбовця в Одесі

Одеський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки повідомляє про черговий факт зухвалого збройного нападу на військовослужбовців та масові протиправні дії цивільних осіб, що призвели до тяжких наслідків.

Зазначається, що 30 березня 2026 року близько 19:00 на вулиці Академіка Заболотного у Пересипському районі Одеси спільна група оповіщення виявила громадянина, який перебував у розшуку за порушення правил військового обліку.

– Замість виконання законних вимог зловмисник, наперед підготовлений деструктивною пропагандою анонімних пабліків, вчинив збройний напад. Внаслідок підступного нападу офіцер Збройних Сил України отримав важкі колото-різані поранення обох ніг, – йдеться у повідомленні.

Наразі лікарі борються за його життя, стан пораненого залишається критичним.

– Особливе обурення викликає поведінка групи цивільних осіб. Попри пряме інформування про бійця, що стікав кров’ю, натовп свідомо блокував службовий транспорт, здійснював напади із застосуванням каміння та перешкоджав екстреній евакуації важкопораненого до лікарні. Саме тому кадри відеофіксації, вирвані з контексту, демонструють екстремальне маневрування транспорту — у той момент кожна секунда була питанням життя військовослужбовця, – пише Одеський обласний ТЦК та СП.

Також там інформують, що метою відбиття нападу та захисту життя і здоров’я військовослужбовців було застосовано спеціальний засіб у порядку, визначеному законодавством.

Наголошується, що йдеться про замах на вбивство військовослужбовця при виконанні обов’язків.

– Окремий подив викликає позиція адмінів новинних пабліків, які заради клікбейту тиражують дезінформацію про «стрілянину», не володіючи офіційною інформацією про факт кривавої розправи над військовослужбовцем. Така підтримка осіб у тилу, що ухиляються від військового обов’язку, на фоні щоденних обстрілів — це вища міра цинізму та відверта робота на ворога, – додають у ТЦК.

Винні у нападі та організації масових заворушень встановлюються правоохоронними органами.

Нагадаємо, що про конфлікт із ТЦК в Одесі повідомлялось вчора пізно ввечері. Тоді повідомлялось, що перехожі втрутилися в інцидент і перекрили виїзд, у відповідь військовий застосував травматичну зброю.

Фото: Одеський обласний ТЦК

