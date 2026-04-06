У Харкові 6 квітня під час оповіщення військовозобов’язаних 55-річний чоловік напав на військового ТЦК із застосуванням ножа, пневматичної зброї та гранат.

Про це повідомляє пресслужба Харківського обласного ТЦК та СП та Нацполіція.

Напад на військового ТЦК у Харкові: що відомо

Зазначається, що в результаті нападу один з військовослужбовців отримав поранення ножем в живіт та був доставлений до лікарні, а нападник, тим часом, втік. Його оголосили у розшук.

Пізніше в ТЦК зауважили, що нападника оперативно розшукали та затримали представники Національної поліції України.

Тим часом поліція Харківської області уточнила, що невідомий, намагаючись уникнути перевірки військово-облікових документів, почав тікати.

– У ході втечі правопорушник кинув у бік військовослужбовця дві тренувальні гранати, здійснив два постріли з пневматичного пістолета та завдав ножового поранення в ділянку живота одному із військовослужбовців, після чого зник з місця події, – йдеться у повідомленні.

Там додали, що в результаті злагоджених та оперативних дій правоохоронців особу зловмисника було встановлено упродовж трьох годин.

Ним виявився 55-річний чоловік, якого затримали в порядку ст. 208 КПК України – як того, кого застали під час вчинення злочину або замаху на нього.

Слідчі наразі відкрили кримінальне провадження за підозрою в погрозі або насильстві щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов’язок (ч. 3 ст. 350 ККУ).

Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років.

Нагадаємо, очільник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що мобілізація залишається необхідною через потреби фронту. За його словами, компромісу між небажанням воювати і потребами армії не існує.

