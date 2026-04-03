Можливі зміни у сфері мобілізації та роботи територіальних центрів комплектування (ТЦК) не зможуть кардинально вплинути на наявні проблеми, допоки війна все ще триває.

Про це заявив очільник Офісу президента Кирило Буданов на зустрічі CEO Club Ukraine.

Що сказав Буданов про мобілізацію

Кирило Буданов наголосив, що армія потребує людей через те, що війна триває вже 12,5 років і 4 з гаком – повномасштабне вторгнення.

Зараз дивляться

– Люди дивляться телевізор і дивляться Інтернет, Telegram і так далі – не сильно хочуть йти воювати. А мінімальний план існує: мінімальна кількість людей, які мають зайти для того, щоб підтримувати фронт. Між цими двома реальностями містка не існує, – пояснив він.

Буданов додав, що якщо люди не йдуть воювати добровільно, їх доведеться мобілізувати, щоб не посипався фронт.

Очільник ОП зауважив, що не варто очікувати “дива” від зміни назв чи формату роботи ТЦК, адже сутність процесу залишиться тією ж.

Нагадаємо, Кирило Буданов зазначив, що мирні переговори України з РФ та США тривають, але є надзвичайно складними.

Джерело : Суспільне

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.