У Полтаві правоохоронці викрили неповнолітніх, які на замовлення росіян намагалися підірвати автомобіль з воїнами Збройних сил.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Теракт у Полтаві: що відомо

Зазначається, що неповнолітні агенти РФ виготовили саморобний вибуховий пристрій (СВП), який мали закласти під військове авто.

– Далі російські спецслужбісти планували дистанційно активувати бомбу під час наближення бійців ЗСУ до замінованої машини. Співробітники СБУ завчасно викрили ворожі наміри і затримали агентів у готельному номері, де вони споряджали СВП, – йдеться у повідомленні.

Виявилось, що замовлення росіян виконували два 16-річних підлітки, що шукали легкі заробітки через Telegram і потрапили там у поле зору спецслужб РФ.

В СБУ зауважили, що завербовані неповнолітні отримали від російського куратора інструкцію щодо виготовлення саморобної бомби з підручних засобів.

Під час наступного етапу фігуранти повинні були дізнатися місце паркування військового авто та погодити його з російським спецслужбістом.

– Під час обшуків у затриманих вилучено підготовлений до теракту СВП і смартфони із доказами злочинів, – наголосили у відомстві.

Повідомляється, що обох фігурантів підозрюють у:

СБУ зазначає, що зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

У ніч на 22 лютого відбувся теракт у Львові, внаслідок якого загинула 23-річна патрульна Вікторія Шпилька і 31-річний військовослужбовець Національної гвардії України Йосиф Павлинський, а також постраждали ще понад 20 людей.

Ввечері 23 лютого відбувся ще один теракт у Миколаєві. Тоді зафіксували вибух на території АЗС, яка не працювала, але внаслідок цього постраждали семеро правоохоронців.

Джерело : СБУ

