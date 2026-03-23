Готували підрив автомобіля військових: СБУ викрила підлітків-агентів РФ у Полтаві
- Правоохоронці затримали двох 16-річних підлітків, які готували підрив авто українських військових.
- Неповнолітні діяли за інструкціями російського куратора, який координував виготовлення вибухівки.
- СВП мали активувати під час наближення бійців ЗСУ. Зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення.
У Полтаві правоохоронці викрили неповнолітніх, які на замовлення росіян намагалися підірвати автомобіль з воїнами Збройних сил.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Теракт у Полтаві: що відомо
Зазначається, що неповнолітні агенти РФ виготовили саморобний вибуховий пристрій (СВП), який мали закласти під військове авто.
– Далі російські спецслужбісти планували дистанційно активувати бомбу під час наближення бійців ЗСУ до замінованої машини. Співробітники СБУ завчасно викрили ворожі наміри і затримали агентів у готельному номері, де вони споряджали СВП, – йдеться у повідомленні.
Виявилось, що замовлення росіян виконували два 16-річних підлітки, що шукали легкі заробітки через Telegram і потрапили там у поле зору спецслужб РФ.
В СБУ зауважили, що завербовані неповнолітні отримали від російського куратора інструкцію щодо виготовлення саморобної бомби з підручних засобів.
Під час наступного етапу фігуранти повинні були дізнатися місце паркування військового авто та погодити його з російським спецслужбістом.
– Під час обшуків у затриманих вилучено підготовлений до теракту СВП і смартфони із доказами злочинів, – наголосили у відомстві.
Повідомляється, що обох фігурантів підозрюють у:
- підготовці до терористичного акту за попередньою змовою групи осіб (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 КК);
- умисному знищенні або пошкодженні майна (ч. 2 ст. 194 КК).
СБУ зазначає, що зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.
У ніч на 22 лютого відбувся теракт у Львові, внаслідок якого загинула 23-річна патрульна Вікторія Шпилька і 31-річний військовослужбовець Національної гвардії України Йосиф Павлинський, а також постраждали ще понад 20 людей.
Ввечері 23 лютого відбувся ще один теракт у Миколаєві. Тоді зафіксували вибух на території АЗС, яка не працювала, але внаслідок цього постраждали семеро правоохоронців.