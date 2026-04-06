Уночі проти 6 квітня російські війська масовано атакували Україну, завдаючи ударів по житлових кварталах і критичній інфраструктурі.

Найбільше постраждала Одеса — там є загиблі, серед яких дитина, та значна кількість поранених.

Під ударом також опинилася енергетика Чернігівщини, що призвело до масштабних знеструмлень.

Зараз дивляться

Десятки атак зафіксовано і на Дніпропетровщині.

Окрім цього, на Рівненщині сталася трагедія з дітьми.

Неспокійною ніч була і за межами України: дрони атакували стратегічний порт РФ у Новоросійську.

Водночас на міжнародному рівні загострюється ситуація довкола Ірану — президент США Дональд Трамп пригрозив жорсткими ударами у разі провалу переговорів.

Про головні події ночі 6 квітня — читайте в матеріалі.

Атака на Одесу

Уночі проти 6 квітня російські війська атакували Одесу, влучивши по житлових районах та спричинивши значні руйнування в Київському та Приморському районах.

Під вогнем опинилися як багатоповерхівки, так і приватний сектор.

У Приморському районі пошкоджено житловий комплекс і сім приватних будинків.

У Київському — багатоповерховий будинок, п’ять приватних осель, дитячий садок, магазин та 27 автомобілів. Через влучання виникли численні пожежі — горіли житлові будинки, гуртожиток, територія дитячого закладу та транспорт.

Унаслідок атаки загинули троє людей — 30-річна жінка, її донька віком 2,6 року та ще одна жінка 53 років. Ще 15 осіб дістали поранення, з них 13 госпіталізовано. Серед постраждалих — вагітна жінка та двоє дітей: 7-місячний хлопчик і 2-річна дівчинка.

Постраждалі дістали осколкові поранення, опіки, травми та отруєння продуктами горіння, частина перебуває у важкому стані.

Атака на Чернігівщину

Російські війська вночі та зранку атакували енергетичну інфраструктуру Чернігівської області, завдавши чотирьох ударів по об’єктах у Чернігівському, Новгород-Сіверському та Ніжинському районах.

У Новгород-Сіверському районі без електропостачання залишилися понад 10 тис. абонентів.

У Ніжинському районі пошкодження ключового енергооб’єкта спричинило масштабніше знеструмлення — без світла залишилися близько 340 тис. споживачів.

У результаті без електропостачання опинилися Чернігів, Прилуки, а також Чернігівський і Прилуцький райони.

Зранку ворог завдав додаткових ударів по енергетиці області, унаслідок цього пошкоджено ще один важливий об’єкт, через що понад 76 тис. абонентів у Чернігівському та Корюківському районах залишилися без світла.

Частину критичної інфраструктури перевели на альтернативні джерела живлення.

Крім того, у Семенівці FPV-дрони влучили у будівлю школи, яка зазнала пошкоджень. Інформація про постраждалих не надходила, масштаби руйнувань уточнюються.

Удари по Дніпропетровщині

Упродовж ночі російські війська понад 30 разів атакували Дніпропетровську область артилерією та безпілотниками.

Під вогнем опинилася Нікопольщина — Нікополь, Червоногригорівська, Мирівська, Марганецька та Покровська громади. Там пошкоджено комунальне підприємство, магазин, приватні будинки та автомобіль.

У Синельниківському районі понівечено житлові будинки та аптеку. Також пошкодження інфраструктури зафіксовані у Грушівській громаді Криворізького району.

Попри інтенсивність атак, минулося без постраждалих.

Атака на Харківську область

На Харківщині російські війська атакували цивільну інфраструктуру ударними безпілотниками.

Уночі проти 6 квітня ворог, попередньо дроном типу Герань-2, вдарив по Богодухову.

Унаслідок влучання знищено два магазини господарчих товарів, автомобіль, а також пошкоджено будівлю поштового відділення.

Крім того, напередодні ввечері, 5 квітня, безпілотник атакував селище Великий Бурлук у Куп’янському районі. Там пошкоджено житлові будинки, поранення дістав 59-річний чоловік.

За фактами обстрілів відкрито кримінальні провадження за статтею про воєнні злочини.

У Новоросійську горів порт

У російському Новоросійську після атаки безпілотників сталася пожежа на території нафтового термінала.

Місцева влада заявила про нібито відбиття атаки, однак підтвердила пошкодження портової інфраструктури.

Інформація про постраждалих уточнюється. Відомо, що Новоросійськ є важливим портом РФ на Чорному морі, який використовується, зокрема, для військової логістики.

Трагедія на Рівненщині

Увечері на Рівненщині сталася трагедія. Двоє малолітніх дітей поїхали кататися на велосипеді та не повернулися додому.

До пошукової операції залучили поліцію, рятувальників, прикордонників і волонтерів, кінологів та дрони.

У водоймі правоохоронці виявили тіло трирічного хлопчика. Пошуки ще однієї дитини тривають.

Обставини трагедії встановлюються.

Трамп пригрозив Ірану ударами

Президент США Дональд Трамп заявив, що розраховує укласти угоду з Іраном у найближчі дні, однак у разі провалу переговорів пригрозив жорсткими діями.

Під час спілкування з журналістами він зазначив, що, якщо домовленостей не буде досягнуто швидко, розглядається сценарій масштабних ударів по інфраструктурі Ірану, зокрема по мостах і електростанціях, а також можливість встановлення контролю над нафтовими ресурсами.

Трамп наголосив, що наразі переговори тривають і, на його думку, існують шанси на досягнення угоди вже 6 квітня. Водночас у своїй заяві в соцмережах він окреслив інший дедлайн — до 20:00 7 квітня за східним часом.

Також американський лідер закликав до відкриття Ормузької протоки та пригрозив ударами по ключових об’єктах у разі відмови Ірану від домовленостей.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 503-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.