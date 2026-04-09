У Рівненській області п’яту добу тривають безперервні пошуки 4-річного хлопчика Дмитра, який разом із молодшим братом пішов на велосипедну прогулянку в селі Колки.

Діти додому не повернулися, брата зниклого хлопчика знайшли мертвим.

Про це повідомили в Національній поліції.

Триває п'ята доба пошуків зниклого 4-річного хлопчика

До участі в пошуках долучилися рятувальники з Черкаської області.

Вони застосовують новітнє обладнання, яке дає змогу більш ретельно та швидше обстежувати річку.

Саме у цій водоймі після зникнення дітей виявили тіло дворічного Владислава – брата зниклого хлопчика.

Щодня в операції беруть участь поліцейські офіцери громад, криміналісти, кінологи, оперативники, рятувальники, прикордонники, водолази, бійці Хижака та місцеві жителі, які долучаються добровільно.

Для обстеження території з повітря та у воді використовують дрони.

Операцію ускладнюють сильний вітер і дощ.

– Наразі вже обстежено десятки кілометрів суші та водойми. Перевірено сотні господарств. На жаль, наразі результатів не має. Пошуки тривають, – повідомили в Нацполіції.

Нагадаємо, 5 квітня близько 15:00 у селі Колки двоє хлопчиків віком 2 та 4 роки поїхали кататися на велосипедах і зникли.

Того ж дня молодшого, Владислава, знайшли мертвим у водоймі.

Пошуки старшого хлопчика Дмитра тривають досі.

