На Рівненщині п’яту добу тривають пошуки 4-річного хлопчика
- П’яту добу тривають пошуки 4-річного Дмитра, який зник під час прогулянки із молодшим братом.
- Дворічного брата хлопчика знайшли мертвим у річці.
У Рівненській області п’яту добу тривають безперервні пошуки 4-річного хлопчика Дмитра, який разом із молодшим братом пішов на велосипедну прогулянку в селі Колки.
Діти додому не повернулися, брата зниклого хлопчика знайшли мертвим.
Про це повідомили в Національній поліції.
Триває п’ята доба пошуків зниклого 4-річного хлопчика
До участі в пошуках долучилися рятувальники з Черкаської області.
Вони застосовують новітнє обладнання, яке дає змогу більш ретельно та швидше обстежувати річку.
Саме у цій водоймі після зникнення дітей виявили тіло дворічного Владислава – брата зниклого хлопчика.
Щодня в операції беруть участь поліцейські офіцери громад, криміналісти, кінологи, оперативники, рятувальники, прикордонники, водолази, бійці Хижака та місцеві жителі, які долучаються добровільно.
Для обстеження території з повітря та у воді використовують дрони.
Операцію ускладнюють сильний вітер і дощ.
– Наразі вже обстежено десятки кілометрів суші та водойми. Перевірено сотні господарств. На жаль, наразі результатів не має. Пошуки тривають, – повідомили в Нацполіції.
Нагадаємо, 5 квітня близько 15:00 у селі Колки двоє хлопчиків віком 2 та 4 роки поїхали кататися на велосипедах і зникли.
Того ж дня молодшого, Владислава, знайшли мертвим у водоймі.
Пошуки старшого хлопчика Дмитра тривають досі.