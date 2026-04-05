На Рівненщині сталася трагедія – на Дубровиччині загинула 3-річна дитина, іще одного хлопчика розшукують правоохоронці.

На Рівненщині зникли двоє дітей

5 квітня близько 19:00 до поліції Рівненської області звернулася 35-річна жителька села Колки. Вона повідомила, що близько 15:00 їі малолітні племінники поїхали кататися на велосипеді та не повернулися.

Як повідомили у поліції, здійснюючи пошуки у водоймі правоохоронці виявили тіло 3-річного хлопчика.

Зараз дивляться

До операції з розшуку дітей залучили поліцію, рятувальників, прикордонників та волонтерів. Окрім наземних груп із кінологами, територію обстежували з повітря за допомогою дронів.

Пошуки 4-річного Дмитра тривають.

До слова, нещодавно на Рівненщині тривали пошуки ще однієї дитини. На щастя, все закінчилося добре – 10-річного Владислава Головача знайшли.

Як виявилося, хлопчик упав у кар’єр і пролежав там майже добу. Дитина зазнала тяжких забоїв і не могла самостійно рухатися.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.