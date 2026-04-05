Трагедія на Рівненщині: одну дитину знайшли мертвою, іншу шукають
- На Рівненщині триває пошукова операція через зникнення двох малолітніх дітей.
- На жаль, одну дитину знайшли - хлопчик загинув.
- До пошуків залучили поліцію, рятувальників, прикордонників та волонтерів.
На Рівненщині сталася трагедія – на Дубровиччині загинула 3-річна дитина, іще одного хлопчика розшукують правоохоронці.
На Рівненщині зникли двоє дітей
5 квітня близько 19:00 до поліції Рівненської області звернулася 35-річна жителька села Колки. Вона повідомила, що близько 15:00 їі малолітні племінники поїхали кататися на велосипеді та не повернулися.
Як повідомили у поліції, здійснюючи пошуки у водоймі правоохоронці виявили тіло 3-річного хлопчика.
До операції з розшуку дітей залучили поліцію, рятувальників, прикордонників та волонтерів. Окрім наземних груп із кінологами, територію обстежували з повітря за допомогою дронів.
Пошуки 4-річного Дмитра тривають.
До слова, нещодавно на Рівненщині тривали пошуки ще однієї дитини. На щастя, все закінчилося добре – 10-річного Владислава Головача знайшли.
Як виявилося, хлопчик упав у кар’єр і пролежав там майже добу. Дитина зазнала тяжких забоїв і не могла самостійно рухатися.