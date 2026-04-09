В Ровенской области пятые сутки продолжаются непрерывные поиски 4-летнего мальчика Дмитрия, который вместе с младшим братом отправился на велосипедную прогулку в селе Колки.

Дети домой не вернулись, брата пропавшего мальчика нашли мертвым.

Об этом сообщили в Национальной полиции.

К участию в поисках присоединились спасатели из Черкасской области.

Они используют новейшее оборудование, которое позволяет более тщательно и быстрее обследовать реку.

Именно в этом водоеме после исчезновения детей было обнаружено тело двухлетнего Владислава — брата пропавшего мальчика.

Ежедневно в операции участвуют полицейские офицеры громад, криминалисты, кинологи, оперативники, спасатели, пограничники, водолазы, бойцы Хищника и местные жители, которые присоединяются добровольно.

Для обследования территории с воздуха и на воде используют дроны.

Операцию усложняют сильный ветер и дождь.

— На данный момент уже обследованы десятки километров суши и водоемов. Проверены сотни хозяйств. К сожалению, на данный момент результатов нет. Поиски продолжаются, — сообщили в Нацполиции.

Напомним, 5 апреля около 15:00 в селе Колки двое мальчиков в возрасте 2 и 4 лет поехали кататься на велосипедах и пропали.

В тот же день младшего, Владислава, нашли мертвым в водоеме.

Поиски старшего мальчика Дмитрия продолжаются до сих пор.

