Близько пʼятої ранку 15 квітня РФ завдала ударів по Запоріжжю.

Вибухи у Запоріжжі 15 квітня: що відомо

Як повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, внаслідок обстрілу пошкодило автостоянку, підприємство, зупинку, прилеглі житлові будинки та кіоск.

На жаль, загинула 74-річна продавчиня кіоску.

Зараз дивляться

– Росіяни завдали удару по зупинці. Сталася пожежа. Попередньо, є постраждалі. На жаль, загинула жінка, яка перебувала у кіоску під час ворожої атаки, – повідомив він.

Пожежі, що виникали на місцях атак, вже ліквідовані.

Нагадаємо, що сьогодні вранці РФ також атакувала Черкащину – росіяни направили на місто ударні дрони. За попередньою інформацією, в результаті російського обстрілу постраждали троє людей.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 512-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.