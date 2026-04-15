Вибухи в Запоріжжі: атаковано підприємство, стоянку і зупинку, загинула працівниця кіоску
Близько пʼятої ранку 15 квітня РФ завдала ударів по Запоріжжю.
Вибухи у Запоріжжі 15 квітня: що відомо
Як повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, внаслідок обстрілу пошкодило автостоянку, підприємство, зупинку, прилеглі житлові будинки та кіоск.
На жаль, загинула 74-річна продавчиня кіоску.
– Росіяни завдали удару по зупинці. Сталася пожежа. Попередньо, є постраждалі. На жаль, загинула жінка, яка перебувала у кіоску під час ворожої атаки, – повідомив він.
Пожежі, що виникали на місцях атак, вже ліквідовані.
Нагадаємо, що сьогодні вранці РФ також атакувала Черкащину – росіяни направили на місто ударні дрони. За попередньою інформацією, в результаті російського обстрілу постраждали троє людей.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 512-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.