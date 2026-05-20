Вночі 20 травня пролунали вибухи у Дніпрі — ворог атакував місто дронами. На жаль, є жертви та постраждалі.

Про це повідомив керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

Атака на Дніпро 20 травня: що відомо

Про перші вибухи у Дніпрі стало відомо близько 00:17.

Олександр Ганжа о 00:56 повідомив про двох поранених: 40-річний чоловік у важкому стані та 25-річний постраждалий – у стані середньої тяжкості.

О 01:30 кількість постраждалих зросла до п’яти осіб.

За словами очільника ОВА, через ворожу атаку на Дніпро пошкоджені склади з продуктами харчування.

Поранені шестеро: 42-річна жінка та чоловіки 47 і 25 років в лікарні у важкому стані; двоє чоловіків 47 та 40 років госпіталізовані у стані середньої тяжкості; 27-річний чоловік лікуватиметься амбулаторно.

Цієї ночі наші сили протиповітряної оборони знищили 17 ворожих БпЛА у різних районах області.

За словами керівника ОВА, вночі росіяни атакували Петриківську громаду Дніпровського району. Там понівечене підприємство.

На Нікопольщині під ударом були райцентр, Марганецька, Покровська та Червоногригорівська громади. Пошкоджено підприємство, багатоквартирний будинок, приватні оселі та автівки.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Дніпропетровська ОВА

