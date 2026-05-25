У Дніпрі прогриміла серія потужних вибухів у понеділок, 25 травня. Російські війська атакували місто, внаслідок чого є постраждалі.

Оновлено о 15:35. Про це повідомив керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

Вибухи у Дніпрі 25 травня 2026 року: які наслідки

За інформацією ОВА, четверо людей дістали поранень через удар російської армії по Дніпру.

Серед них – чоловіки віком 18, 45 та 67 років. Усіх їх госпіталізували до лікарні. Двоє осіб перебувають у важкому стані.

За допомогою до медиків також звернулася 46-річна жінка. Вона лікуватиметься амбулаторно.

Атака РФ на Павлоград 25 травня 2026 року: що відомо

Крім Дніпра, кількість поранених через удар по Павлограду збільшилася до 10 людей, повідомили в обласній військовій адміністрації.

За даними ОВА, четверо постраждалих госпіталізовані до лікарень. Зокрема, двоє чоловіків і одна жінка перебувають у важкому стані.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1552-гу добу.

