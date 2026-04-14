Російські війська вранці 14 квітня атакували Херсон дронами.

Унаслідок ударів по лікарні та цивільному авто поранення дістали п’ятеро людей.

Про це повідомили Херсонська ОВА, Херсонська МВА та очільник області Олександр Прокудін.

Атака на Херсон 14 квітня: що відомо

Близько 09:00 російські військові скинули вибухівку з дрона на цивільний автомобіль у Центральному районі Херсона.

Унаслідок атаки постраждав 62-річний чоловік. У нього діагностували уламкове поранення голови, контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми.

Чоловіка госпіталізували, його стан медики оцінюють як середньої тяжкості.

Згодом російські війська атакували безпілотником типу Молния одну з лікарень у центрі Херсона.

У будівлі пробито дах і вибито вікна.

Унаслідок удару постраждали четверо працівників медзакладу — 67-річний чоловік і жінки віком 42, 51 та 39 років.

Попередньо, всі вони дістали вибухові травми та отримують необхідну медичну допомогу.

Масштаби пошкоджень уточнюються, на місці працюють відповідні служби.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 511-ту добу.

Фото: Олександр Прокудін

