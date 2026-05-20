Минулої доби на фронті зафіксовано 250 бойових зіткнень. Учора противник завдав ракетного удару та скинув 289 керованих авіабомб. Вночі РФ атакувала Україну балістикою та ударними дронами.

Атака дронів на Сумщину

Вночі дрони масовано атакували Сумську область. Є влучання російських безпілотників у житловий сектор, зокрема у Шосткинській громаді. У Конотопі дрон влучив у багатоквартирний будинок, щонайменше шестеро людей постраждало. Там триває ліквідація наслідків атак. Також проводиться евакуація людей із пошкоджених та прилеглих будинків.

Удар по Дніпропетровщині

Вночі ворог атакував Дніпропетровщину балістичною ракетою та дронами.

У Дніпрі пошкоджені продуктовий склад, приватні будинки та автомобіль. Загинули двоє людей. Поранення дістали шестеро: 42-річна жінка та чоловіки 47 і 25 років в лікарні у важкому стані; двоє чоловіків 47 та 40 років госпіталізовані у стані середньої тяжкості, а 27-річний чоловік лікуватиметься амбулаторно.

До ліквідації наслідків атаки залучені понад 80 рятувальників та 25 одиниць техніки ДСНС, зокрема роботизованої.

Нічна атака на Одесу 20 травня

За словами очільника Одеської ОВА Олега Кіпера, унаслідок атаки на Одесу 20 травня постраждали об’єкти цивільної та критичної інфраструктури. Ворожий безпілотник влучив в одноповерховий житловий будинок, повністю його зруйнувавши.

Пошкоджено недобудовану багатоповерхівку та склад із посудом. Зафіксовано падіння уламків на території місцевого парку.

Інформація про постраждалих не надходила.

Атаковано НПЗ Лукойлу у Нижньогородській області

20 травня атаковано нафтопереробний завод Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез у Кстово Нижньогородської області. Мешканці Кстова повідомили про вибухи та пожежу.

За кадрами очевидців журналіст ASTRA встановив, що атаковано об’єкт у південно-західній частині НПЗ Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез. Ймовірно, це установка ЕЛОУ-АВТ — базова комбінована установка первинної переробки нафти на нафтопереробних заводах.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 547-му добу.

