РФ вдарила по маршрутці та зупинці в Херсоні: поранено щонайменше 6 осіб
Щонайменше шестеро людей постраждали внаслідок атаки на Херсон сьогодні, 12 липня.
Атака на Херсон сьогодні: що відомо
Атака на Херсон сьогодні, 12 липня, сталася близько 08:00 та 09:45.
Спершу росіяни вдарили з безпілотника по маршрутці в середмісті.
За попередніми даними, водій міг дістати контузію.
У лікарні наразі перебуває чоловік, який постраждав, перебуваючи в момент атаки на Херсон поруч із маршруткою.
О 09:45 свій дрон росіяни спрямували вже на зупинку громадського транспорту.
Троє жінок віком 58, 59, 71 років та 66-річний чоловік дістали мінно-вибухові травми та осколкові поранення.
Наразі медики надають постраждалим необхідну допомогу та продовжують обстеження.
Зауважимо, що армія РФ регулярно атакує автобуси в Херсоні.
Так, 8 липня через атаку на маршрутку в Херсоні загинула 72-річна жінка. Ще шестеро осіб постраждали.
1 липня аналогічна ворожа атака забрала життя трьох людей. Кількість постраждалих також сягнула шести.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 600-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Ярослав Шанько, Херсонська МВА
Фото: Херсонська МВА