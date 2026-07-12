Щонайменше шестеро людей постраждали внаслідок атаки на Херсон сьогодні, 12 липня.

Атака на Херсон сьогодні: що відомо

Атака на Херсон сьогодні, 12 липня, сталася близько 08:00 та 09:45.

Спершу росіяни вдарили з безпілотника по маршрутці в середмісті.

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За попередніми даними, водій міг дістати контузію.

У лікарні наразі перебуває чоловік, який постраждав, перебуваючи в момент атаки на Херсон поруч із маршруткою.

О 09:45 свій дрон росіяни спрямували вже на зупинку громадського транспорту.

Троє жінок віком 58, 59, 71 років та 66-річний чоловік дістали мінно-вибухові травми та осколкові поранення.

Наразі медики надають постраждалим необхідну допомогу та продовжують обстеження.

Зауважимо, що армія РФ регулярно атакує автобуси в Херсоні.

Так, 8 липня через атаку на маршрутку в Херсоні загинула 72-річна жінка. Ще шестеро осіб постраждали.

1 липня аналогічна ворожа атака забрала життя трьох людей. Кількість постраждалих також сягнула шести.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 600-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Ярослав Шанько, Херсонська МВА

Фото: Херсонська МВА

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