По меньшей мере шесть человек пострадали в результате атаки на Херсон сегодня, 12 июля.

Атака на Херсон сегодня: что известно

Атака на Херсон сегодня, 12 июля, произошла около 08:00 и 09:45.

Сначала россияне ударили из беспилотника по маршрутке в центре города.

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По предварительным данным, водитель мог получить контузию.

В больнице находится мужчина, который пострадал, находясь в момент атаки на Херсон рядом с маршруткой.

В 09:45 свой дрон россияне направили уже на остановку общественного транспорта.

Три женщины в возрасте 58, 59, 71 лет и 66-летний мужчина получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения.

Медики оказывают пострадавшим необходимую помощь и продолжают обследование.

Отметим, что армия РФ регулярно атакует автобусы в Херсоне.

Так, 8 июля из-за атаки на маршрутку в Херсоне погибла 72-летняя женщина. Еще шесть человек пострадали.

1 июля аналогичная вражеская атака унесла жизни трех человек. Количество пострадавших также достигло шести.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 600-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Ярослав Шанько, Херсонская ГВА

Фото: Херсонская ГВА

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