РФ ударила по маршрутке и остановке в Херсоне: ранены по меньшей мере 6 человек
По меньшей мере шесть человек пострадали в результате атаки на Херсон сегодня, 12 июля.
Атака на Херсон сегодня: что известно
Атака на Херсон сегодня, 12 июля, произошла около 08:00 и 09:45.
Сначала россияне ударили из беспилотника по маршрутке в центре города.
По предварительным данным, водитель мог получить контузию.
В больнице находится мужчина, который пострадал, находясь в момент атаки на Херсон рядом с маршруткой.
В 09:45 свой дрон россияне направили уже на остановку общественного транспорта.
Три женщины в возрасте 58, 59, 71 лет и 66-летний мужчина получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения.
Медики оказывают пострадавшим необходимую помощь и продолжают обследование.
Отметим, что армия РФ регулярно атакует автобусы в Херсоне.
Так, 8 июля из-за атаки на маршрутку в Херсоне погибла 72-летняя женщина. Еще шесть человек пострадали.
1 июля аналогичная вражеская атака унесла жизни трех человек. Количество пострадавших также достигло шести.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 600-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Ярослав Шанько, Херсонская ГВА
Фото: Херсонская ГВА