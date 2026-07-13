Президент України Володимир Зеленський після нічного обстрілу з боку російської армії анонсував найближчим часом зустрічі та перемовини для посилення захисту міст і громад.

Зеленський анонсував зустрічі для посилення ППО

Як заявив Зеленський, російські війська завдали ударів по цивільних об’єктах в Україні – звичайних пасажирських автобусах в Одесі, житлових будинках у Запоріжжі та лікарні в Харківській області.

За словами президента, кожен день такої війни Росії проти життя лише доводить правильність підтримки України з оборонного, політичного та просто людського погляду. Всі у світі бачать те, що Україні потрібно більше протиповітряної оборони та захисту життя.

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На його думку, російське керівництво зійшло з розуму через війну та абсолютно нераціонально відмовляється її закінчувати. Однак тиск на Росію має спрацювати. Зокрема, йдеться про нові санкції проти РФ, пакети підтримки для України та європейський антибалістичний проєкт FREYJA.

Президент подякував усім, хто допомагає Україні. Він анонсував проведення найближчим часом зустрічей та переговорів, які повинні посилити захист України у війні з Росією.

Фото : ГСЧС

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