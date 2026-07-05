На Одещині чоловік у статусі СЗЧ погрожував поліцейським гранатою: є поранені
- На Одещині чоловік у статусі СЗЧ підірвав гранату під час спілкування з поліцейськими.
- Інцидент стався після зупинки мопедиста за порушення ПДР.
Вибух гранати в Подільському районі Одеської області стався 5 липня під час перевірки документів у чоловіка, який порушив правила дорожнього руху.
Про це повідомили в Національній поліції України.
Вибух гранати в Подільському районі Одеської області: що відомо
За попередніми даними, екіпаж групи реагування патрульної поліції зупинив водія мопеда через порушення Правил дорожнього руху.
Під час перевірки документів правоохоронці встановили, що 52-річний чоловік перебуває у статусі самовільного залишення військової частини (СЗЧ).
Після цього чоловік дістав гранату та почав погрожувати її застосуванням. За мить пролунав вибух.
Унаслідок вибуху гранати в Подільському районі Одеської області поранення дістали двоє поліцейських та сам правопорушник.
Наразі на місці працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції. Правоохоронці встановлюють усі обставини події, після чого їй буде надано відповідну правову кваліфікацію.
Нагадаємо, що 3 липня у Львові на вулиці Зеленій водій тролейбуса помітив на проїжджій частині предмет, схожий на гранату, та евакуював пасажирів.
На місце прибули правоохоронці й вибухотехніки, які вилучили знахідку. Згодом фахівці встановили, що предмет не був бойовою гранатою, а виявився піротехнічним виробом.