Під час нічної атаки на Україну 24 липня російські війська застосували керована авіаційні ракети та ударні безпілотники різних типів.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Нічна атака на Україну 24 липня: що відомо

Запуски безпілотників здійснювалися з районів Брянська, Курська, Орла, Приморсько-Ахтарська, а також із тимчасово окупованої частини Донецької області та Криму.

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Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Окупанти застосували:

п’ять керованих авіаційних ракет Х-59 69

180 ударних БпЛА типу Shahed

За попередніми даними станом на 08:00 сили протиповітряної оборони збили чотири керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 160 ворожих безпілотників різних типів на Півночі, Півдні та Сході країни.

Водночас зафіксовано влучання однієї керованої авіаційної ракети та 14 ударних БпЛА на дев’яти локаціях.

Ще на восьми локаціях зафіксували падіння уламків збитих повітряних цілей.

Станом на ранок атака тривала — у повітряному просторі України залишалися ворожі безпілотники.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 612-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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