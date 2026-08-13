Вночі 13 серпня росіяни атакували Ізмаїльський район.

Про це повідомляє оперативний штаб Ізмаїльської районної військової адміністрації.

Атака на Ізмаїл 13 серпня: що відомо

Російські окупанти вдарили по портовій інфраструктурі. Внаслідок атаки є пошкодження, на місці виникла пожежа.

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