Марта Бондаренко, редакторка стрічки
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Вночі РФ атакувала портову інфраструктуру на Одещині: там вирує пожежа
Вночі 13 серпня росіяни атакували Ізмаїльський район.
Про це повідомляє оперативний штаб Ізмаїльської районної військової адміністрації.
Атака на Ізмаїл 13 серпня: що відомо
Російські окупанти вдарили по портовій інфраструктурі. Внаслідок атаки є пошкодження, на місці виникла пожежа.
Зараз дивляться
Наразі підрозділи рятувальників ДСНС працюють над ліквідацією наслідків.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 632-гу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
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