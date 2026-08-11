На Одещині ворог атакував автоцистерну, у якій були залишки олії.

Про це повідомив керівник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Росія атакувала автоцистерну

Унаслідок російського удару загорілася вантажівка та легковий автомобіль.

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За попередньою інформацією, внаслідок російського удару загинули двоє людей. Ще троє дістали поранення.

Наразі інформація про наслідки атаки та кількість постраждалих уточнюється. На місці працюють екстрені та відповідні служби.

Олег Кіпер висловив співчуття рідним і близьким загиблих.

Вдень, 9 вересня, під час ракетної атаки пролунали вибухи в Одесі. Пошкоджено приватний будинок, там сталася пожежа.

Внаслідок нічної російської атаки на Одесу 9 серпня постраждали щонайменше 9 людей. Пошкоджено житлові будинки, автомобілі.

4 серпня РФ вдарила ракетами по людному місці в Одесі. Три людини дістали поранення.

24 липня росіяни завдали комбінованого удару по Одеській області. Внаслідок влучання пошкоджено багатоквартирний будинок, приватні будинки, легкові автомобілі, також пошкоджено територію одного з промислових підприємств. Минулося без постраждалих та значних руйнувань.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 630-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Одеська ОВА

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