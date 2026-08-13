Ночью РФ атаковала портовую инфраструктуру в Одесской области: там пылает пожар
Ночью 13 августа россияне атаковали Измаильский район.
Об этом сообщает оперативный штаб Измаильской районной военной администрации.
Атака на Измаил 13 августа: что известно
Российские оккупанты ударили по портовой инфраструктуре. В результате атаки есть повреждения, на месте возник пожар.
В настоящее время подразделения спасателей ГСЧС работают над ликвидацией последствий.
9 сентября во время ракетной атаки прогремели взрывы в Одессе. Поврежден частный дом, там произошел пожар.
В результате ночного ракетного удара по Одессе 9 августа пострадали по меньшей мере 9 человек. Повреждены жилые дома, автомобили.
4 августа РФ ударила ракетами по людному месту в Одессе. Три человека получили ранения.
24 июля россияне нанесли комбинированный удар по Одесской области, применив ракеты и ударные дроны. В результате попадания поврежден многоквартирный дом, частные дома, легковые автомобили, также повреждена территория одного из промышленных предприятий. Обошлось без пострадавших и значительных разрушений.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 632-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.