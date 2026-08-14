В ночь на 14 августа российские войска нанесли удар по югу Одесской области. Атака на Одесскую область привела к тому, что пострадал один человек.

О последствиях российского удара сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Атака на Одесскую область 14 августа: что известно

По данным Одесской ОВА, в результате ночной атаки на Одесскую область 14 августа в нескольких местах возникли пожары.

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Спасатели оперативно ликвидировали возгорания. Информации о состоянии пострадавшего пока нет.

На местах ударов продолжают работать соответствующие службы и ликвидировать последствия российской атаки.

Напомним, в ночь на 14 августа Россия совершила массированную атаку дронами на Украину. По данным Воздушных сил ВСУ, враг применил 112 беспилотников различных типов, в том числе ударные Shahed.

В частности, под атакой оказались Сумская область, Смела в Черкасской области, Житомирская, Кировоградская области, Запорожский район Запорожья и Никопольский район Днепропетровской области.

Фото: Олег Кипер

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