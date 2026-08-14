РФ ударила по жилому сектору в Одесской области: пострадал человек
В ночь на 14 августа российские войска нанесли удар по югу Одесской области. Атака на Одесскую область привела к тому, что пострадал один человек.
О последствиях российского удара сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.
Атака на Одесскую область 14 августа: что известно
По данным Одесской ОВА, в результате ночной атаки на Одесскую область 14 августа в нескольких местах возникли пожары.
Спасатели оперативно ликвидировали возгорания. Информации о состоянии пострадавшего пока нет.
На местах ударов продолжают работать соответствующие службы и ликвидировать последствия российской атаки.
Напомним, в ночь на 14 августа Россия совершила массированную атаку дронами на Украину. По данным Воздушных сил ВСУ, враг применил 112 беспилотников различных типов, в том числе ударные Shahed.
В частности, под атакой оказались Сумская область, Смела в Черкасской области, Житомирская, Кировоградская области, Запорожский район Запорожья и Никопольский район Днепропетровской области.
Фото: Олег Кипер