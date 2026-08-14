Ніч проти 14 серпня минула під масованими атаками дронів. Росія вдарила по низці регіонів України, є загиблі та поранені, а безпілотники тим часом атакували Москву й Ленінградську область РФ.

Детальніше про головні події ночі читайте в добірці від Фактів ICTV.

Вибухи на Сумщині

Рано-вранці 14 серпня російські війська двома реактивними дронами атакували приватний будинок у Буринській громаді Сумської області, повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

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Внаслідок подвійного удару виникла пожежа, будинок зазнав значних руйнувань. Загинули 29-річна жінка та її 9-річний син. Ще четверо людей постраждали. Батько та бабуся загиблого хлопчика з важкими опіками перебувають у лікарні.

Атака на Смілу

У ніч проти 14 серпня російський дрон, начинений шрапнеллю, влучив у багатоповерховий будинок у Смілі Черкаської області, повідомив очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Внаслідок атаки постраждали п’ятеро людей, їм надали медичну допомогу. Госпіталізація не знадобилася. У будинку пошкоджено кілька поверхів та один із під’їздів, виникла пожежа. Частину мешканців евакуювали.

Наразі будинок відключений від газо- та електропостачання, на місці працюють екстрені служби.

Удари по Житомирщині та Кіровоградщині

На Житомирщині внаслідок удару пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури та цивільне підприємство. На місцях влучань виникли пожежі, які рятувальники вже ліквідували. За попередніми даними, постраждалих немає.

На Кіровоградщині російські війська атакували інфраструктурний об’єкт у Кропивницькому районі. Також пошкоджено приватний житловий будинок. За даними очільника Кіровоградської ОВА Андрія Райковича, загиблих і постраждалих немає, займання після атаки ліквідовані.

Винищувачі НАТО збили невідомий дрон у Латвії

Уранці 14 серпня винищувачі НАТО збили невідомий безпілотник, який порушив повітряний простір Латвії.

Для перехоплення дрона залучили винищувачі місії НАТО з патрулювання повітряного простору країн Балтії. Після знищення БпЛА оголошену раніше загрозу скасували.

Тип та походження збитого дрона наразі офіційно не встановлені.

РФ атакувала Запорізький район

Російські війська атакували Запорізький район після оголошення загрози застосування ударних безпілотників.

За даними очільника Запорізької ОВА Івана Федорова, удар прийшовся по проїжджій частині поруч з автомобілем. Транспортний засіб пошкоджено.

Внаслідок атаки постраждали 25-річна жінка та 5-річна дитина. Медики надають їм необхідну допомогу.

Атака на Нікопольщину

У ніч проти 14 серпня російські війська понад 10 разів атакували дронами Нікопольський район Дніпропетровської області.

Під ударами опинилися Нікополь, Марганецька, Покровська та Червоногригорівська громади.

Внаслідок атак поранені четверо людей, серед них 14-річна дівчинка та 16-річний хлопець. 63-річного чоловіка у важкому стані госпіталізували.

Також пошкоджені сільськогосподарське підприємство, приватний будинок та автомобілі.

Горить порт Усть-Луга у РФ

У ніч проти 14 серпня Москва та Ленінградська область РФ зазнали атаки безпілотників.

Мер Москви Сергій Собянін заявив про нібито знищення щонайменше двох дронів, які летіли в напрямку російської столиці. Згодом він повідомив про ще десять збитих БпЛА.

У Ленінградській області місцева влада заявила про нібито 51 збитий дрон. Водночас підтверджено пошкодження в районі стратегічно важливого порту Усть-Луга, де після атаки спалахнула пожежа.

Українська сторона атаку наразі офіційно не коментувала.

Нічна атака на Україну

У ніч проти 14 серпня Росія атакувала Україну 112 безпілотниками, серед яких Shahed, зокрема реактивні, Гербера, баражувальні боєприпаси Бандероль та дрони-імітатори Пародія.

За даними Повітряних сил ЗСУ, станом на 08:00 протиповітряна оборона збила або приглушила 90 ворожих БпЛА.

Зафіксовано влучання на 11 локаціях, а також падіння збитих цілей або їхніх уламків ще на шести.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 633-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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