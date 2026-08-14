Вночі росіяни понад 10 разів обстрілювали дронами населені пункти Нікопольського району Дніпропетровської області.

Про це повідомив керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

Обстріл Нікопольщини 14 серпня

За словами Олександра Ганжі, внаслідок ворожих ударів четверо людей дістали поранення. Серед постраждалих – діти.

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Під ворожі удари потрапили Нікополь, Марганецька, Покровська і Червоногригорівська громади. Вибухами понівечені сільськогосподарське підприємство, приватна оселя, автівки.

У важкому стані до лікарні доправили 63-річного чоловіка. Ще троє людей, серед яких 14-річна дівчинка та 16-річний хлопець, лікуватимуться амбулаторно.

РФ 11 серпня понад 20 разів атакувала п’ять районів Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілів загинули троє людей, серед них 15-річний підліток. Пошкоджено житлові будинки, склад логістичної компанії, гуртожиток, магазин, приватні будинки.

13 серпня росіяни вдарили по приміщенню логістичної компанії у Павлограді на Дніпропетровщині. Від вибухів постраждали двоє чоловіків.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 633-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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