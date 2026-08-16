Ночная атака на Украину 16 августа: РФ ударила Ониксами, Искандерами и 106 дронами
В ночь на 16 августа российские войска провели комбинированную атаку на Украину, применив противокорабельные, баллистические и корректируемые авиационные ракеты, а также более сотни ударных дронов.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
Ночная атака на Украину 16 августа: что известно
Во время ночной атаки на Украину, начиная с 18:00 15 августа, российские войска атаковали Киев, Кременчуг и Кривой Рог ракетами разных типов и ударными дронами.
Основной удар враг нанес по Киевской, Полтавской и Днепропетровской областям.
Во время ночной атаки на Украину российские войска применили:
- противокорабельные ракеты Оникс;
- баллистические ракеты Искандер-М/ С-400/KN-23;
- корректируемые авиационные ракеты Х-59/69;
- 106 ударных БпЛА типа Shahed, в частности реактивных, Гербера и дроны-имитаторы типа Пародия.
Балистические ракеты запускали из Курской, Брянской и Воронежской областей РФ, а корректируемые авиационные ракеты — из воздушного пространства над временно оккупированной частью Херсонской области и Белгородской областью РФ.
Беспилотники летели из районов российских Курска, Миллера, Орла, Брянска и Приморско-Ахтарска, а также из временно оккупированных Донецка и Крыма.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:00 16 августа противовоздушная оборона сбила или нейтрализовала:
- три корректируемые авиационные ракеты Х-59/69;
- 85 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов.
Воздушные цели уничтожали на Севере, Юге, Востоке и в Центре страны.
При этом зафиксированы попадания средств воздушного нападения противника в 13 местах. Еще в трех местах зафиксировано падение обломков сбитых целей.
Одним из главных направлений российской атаки стал Киев. Ночью враг атаковал столицу баллистическими ракетами, последствия удара зафиксировали в Оболонском и Голосеевском районах.
В Оболонском районе разразился масштабный пожар на территории рынка, также повреждены нежилые здания и загорелись автомобили. В Голосеевском районе пожар возник на территории нежилой застройки.
По состоянию на утро известно о трех пострадавших в результате атаки на Киев. Экстренные службы продолжают ликвидировать последствия ударов.
В данный момент атака на Украину продолжается — в воздушном пространстве Украины остаются несколько вражеских беспилотников.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 635-й день.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.