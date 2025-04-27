Ракета Х-69: що відомо про нову зброю, яку Росія застосовує проти України

Росія неодноразово застосовувала ракети Х-69 для того, щоб завдати ударів на території України.

Зокрема, 11 квітня 2024 року РФ атакувала нею теплову електростанцію в Київській області – Трипільську ТЕС.

Це було не перше та не останнє використання ракети цього типу для удару по Україні, проте одне з наймасштабніших за руйнуваннями. Фахівці дійшли до висновку, що ракети Х-69 нові та є покращеною версією Х-59.

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Читайте детальніше про дозвукову крилату ракету Х-69, її особливості та технічні характеристики – на Фактах ICTV.

Х-69: що за ракета та які її особливості

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко розповів Фактам ICTV, що ракета Х-69 це одна з нових розробок росіян, хоча її не можна назвати дуже новою, оскільки Х-69 базується на модернізації ракет Х-59 МК2.

Х-59 МК2 це стара радянська ракета, яку використовує російська тактична авіація. Х-69 була зроблена на її базі, але має кращі характеристики за показниками насамперед малопомітності.

Вона малопомітна, має захист від впливу комплексів радіоелектронної боротьби. Це ускладнює, по-перше, придушення її РЕБом, а, по-друге, було реалізовано такі характеристики, які збільшують імовірність прориву засобів ППО. Тобто її основний функціонал це саме прорив ешелонованої ППО.

– До таких характеристик, наприклад, можна віднести те, що вона має невелику висоту польоту. Вона становить, приблизно, 20 м. На такій висоті дуже складно засобам РЛС (контрбатарейні радіолокаційні станції) зафіксувати та супроводжувати ціль. Завдяки цьому ракета може проходити ешелоновану ППО по відповідних траєкторіях та маршрутах і не бути навіть поміченою. В іншому ця ракета має швидкість дозвукову — це дозвукова ракета, тобто до 1000 км на годину, а дальність пуску, орієнтовно, до 400 км максимально, — прокоментував Олександр Коваленко.

Ракета Х-69 має бойову частину, яка може бути трьох типів:

проникаючого типу фугасно-кумулятивна;

касетна;

ядерно-бойова частина.

Історія створення ракети Х-69

Ракета Х-69 була зроблена на базі Х-59МК2. Ракета Х-59МК2 була виготовлена компанією Радуга, що входить до складу російської Корпорації Тактичне ракетне озброєння.

Ця ракета вперше з’явилася у 2009 році й нагадувала попередню протикорабельну ракету Х-59 МК. Основна її відмінність полягала в системі наведення, де активну радіолокаційну систему самонаведення замінили інерціальною навігаційною системою в поєднанні з GPS/ГЛОНАСС.

Нова система наведення забезпечувала точність 10-16 футів. Ці ракети планувалося відправляти на експорт.

Для внутрішнього використання російський завод розробив нову ракету – Х-69. Цю ракету вперше представили в серпні 2022 року на виставці Армия-2022.

В оновленій версії ракети змінилися такі параметри:

швидкість польоту;

дальність застосування;

бойова частина.

Характерною особливістю Х-69 є квадратне січення корпусу. Порівнюючи з ракетою Х-59 М2, Х-69 має спрощений профіль носової частини (забезпечує низьку видимість та аеродинамічні особливості) та вікна в носовій частині, пов’язані з системою наведення DSMAC.

Запуск Х-69 може відбуватися з літаків тактичної авіації (винищувачів та бомбардувальників). Швидше за все, ракета Х-69 створювалася спеціально для Су-57, але виробник заявляє, що нею також може бути оснащений МіГ-29К, МіГ-35, Су-30МК, Су-34 та Су-35.

Дозвукова крилата ракета Х-69 призначена для ураження цілей з відомими координатами та має дальність 186 миль. Перед польотом, одна або кілька цілей можуть бути запрограмовані в ракеті.

Також координати можуть бути завантажені в систему наведення ракети, коли літак, носій ракети, підніметься в повітря.

Технічні характеристики ракети Х-69

вага – приблизно 1 700 фунтів;

робоча швидкість – до 621 милі на годину;

дальність польоту – до 290 кілометрів на висоті 50-300 м;

швидкість польоту – орієнтовно 700-1000 км/год.

Відомо, що ракета несе бойову частину вагою 300-310 кг при повній масі ракети в 710 кг.

Детальні технічні характеристики ракети Х-69 наразі невідомі.

Джерело: Defense Express, The War Zone

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