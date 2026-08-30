Вдень 30 серпня прогриміли потужні вибухи у Києві.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Вибухи у Києві 30 серпня: що відомо

Після серії потужних вибухів у Києві Кличко повідомив про пожежу в нежитловій будівлі у Шевченківському районі.

Зараз дивляться

Крім того, на виклик у Голосіївському районі столиці виїхала бригада швидкої.

За словами Віталія Кличка, внаслідок падіння уламків БпЛА у Голосіївському районі сталося пошкодження фасаду двоповерхової будівлі кафе. Без пожежі та постраждалих.

Інформація про масштаби пожежі та можливих постраждалих наразі уточнюється.

Нагадаємо, що у ніч проти 30 серпня Росія масовано атакувала Київ безпілотниками. Наслідки ударів та падіння уламків фіксували в Оболонському, Подільському, Голосіївському та Деснянському районах.

Унаслідок нічної атаки постраждали щонайменше троє людей. Усі вони перебували в Оболонському районі, де сталося влучання у багатоповерхівку. Постраждалих передали медикам.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 649-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.