Потужні вибухи у Києві 30 серпня: горить будівля, в один із районів викликали медиків
Вдень 30 серпня прогриміли потужні вибухи у Києві.
Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.
Вибухи у Києві 30 серпня: що відомо
Після серії потужних вибухів у Києві Кличко повідомив про пожежу в нежитловій будівлі у Шевченківському районі.
Крім того, на виклик у Голосіївському районі столиці виїхала бригада швидкої.
За словами Віталія Кличка, внаслідок падіння уламків БпЛА у Голосіївському районі сталося пошкодження фасаду двоповерхової будівлі кафе. Без пожежі та постраждалих.
Інформація про масштаби пожежі та можливих постраждалих наразі уточнюється.
Нагадаємо, що у ніч проти 30 серпня Росія масовано атакувала Київ безпілотниками. Наслідки ударів та падіння уламків фіксували в Оболонському, Подільському, Голосіївському та Деснянському районах.
Унаслідок нічної атаки постраждали щонайменше троє людей. Усі вони перебували в Оболонському районі, де сталося влучання у багатоповерхівку. Постраждалих передали медикам.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 649-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.