У Києві прогриміли потужні вибухи в ніч на 1 вересня. Росія атакувала столицю балістичними ракетами та ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілу є загиблі та постраждалі люди.

Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

Вибухи в Києві: наслідки в ніч на 1 вересня

За інформацією КМВА, внаслідок атаки на Київ загинули три людини. Також відомо про п’ятьох постраждалих, серед яких – щонайменше двоє дітей.

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У Дніпровському районі зафіксували загоряння на території нежитлового сектору.

Спочатку повідомлялося, що спалахнула пожежа в житловому будинку в Дніпровському районі на іншій локації, проте згодом в КМВА уточнили, що ця інформація не підтвердилася.

У Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що Росія обстріляла Київ балістичним озброєнням та реактивними безпілотниками.

Вже шосту добу поспіль російські війська атакують Київ.

Зокрема, в ніч на 29 серпня внаслідок удару в Києві у Святошинському районі пошкоджені приватні будинки та адмінбудівля. У житловій дев’ятиповерхівці виникла пожежа на дев’ятому поверсі.

Вдень 30 серпня через атаку в Києві виникла пожежа в нежитловій будівлі у Шевченківському районі. Пошкоджено фасад двоповерхової будівлі кафе в Голосіївському районі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 651-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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