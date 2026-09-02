Генштаб підтвердив ураження Новатек в Усть-Лузі: що відомо про наслідки
Сили оборони України уразили виробничий комплекс Новатек-Усть-Луга в Ленінградській області РФ. Після удару на території об’єкта спалахнула пожежа.
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
ЗСУ уразили Новатек в Усть-Лузі
За даними Генштабу, удар по комплексу Новатек-Усть-Луга було завдано 1 вересня 2026 року.
Наразі Сили оборони уточнюють масштаби завданих об’єкту збитків.
У Генштабі наголосили, що удари по ключових об’єктах Росії триватимуть.
Що відомо про комплекс Новатек-Усть-Луга
Виробничий комплекс Новатек розташований у порту Усть-Луга на Балтійському морі в Ленінградській області РФ.
Підприємство займається фракціонуванням та перевалкою стабільного газового конденсату. Його проєктна потужність становить понад 6 млн тонн сировини на рік.
На комплексі виробляють легку та важку нафту, керосин, дизельну фракцію, а також компоненти суднового палива.
Об’єкт є частиною виробничо-логістичної інфраструктури Новатек у порту Усть-Луга.
За даними Генштабу ЗСУ, підприємство також залучене до забезпечення потреб російської армії.
Нагадаємо, минулого тижня Сили оборони України уразили Ярославський НПЗ у Росії. Для цього застосували БпЛА FP-1. Після атаки в районі Ярославля перекрили рух у напрямку Москви.