Сили оборони України уразили Ярославський нафтопереробний завод у Росії. Для атаки українські військові застосували безпілотник FP-1.

Про це повідомила українська оборонна компанія Fire Point та Генштаб ЗСУ.

Що відомо про ситуацію на Ярославському НПЗ

Йдеться про Ярославський НПЗ Славнефть-ЯНОС — одне з найбільших нафтопереробних підприємств Росії. Потужність заводу становить близько 15 млн тонн нафти на рік.

Зараз дивляться

Підприємство виробляє бензин, дизельне та авіаційне паливо, а також інші нафтопродукти.

Після атаки на території НПЗ спалахнула масштабна пожежа. Російська влада також повідомила про обмеження руху транспорту в районі Ярославля.

Губернатор Ярославської області Михайло Євраєв заявив, що для безпеки перекрито рух на виїзді з міста в напрямку Москви — від перехрестя Московського проспекту з Південно-Західною окружною.

За словами Євраєва, на місці продовжують працювати підрозділи Міноборони РФ та силових відомств.

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко зауважив, що Ярославський НПЗ – ключове підприємство-постачальник пального для всієї Московської агломерації. У Генеральному штабу ЗСУ наголосили, що підприємство залучене до забезпеченні потреб окупаційної армії.

Раніше завод неодноразово зазнавав українських ударів. Лише 2026 року Ярославський НПЗ Славнафта-ЯНОС горів сім разів: 6 серпня, 16 липня, 6 липня, 22 травня, 8 травня, 26 квітня, 28 березня.

Також повідомлялося, що 13 травня Сили оборони України завдали ударів по Ярославському нафтопереробному та Астраханському газопереробному заводах у РФ, де після атак зафіксували пожежі.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.