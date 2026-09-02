Українські військові уразили літак МіГ-29 та вертоліт Ка-27, підтвердив Генеральний штаб ЗСУ.

Ураження літака МіГ-29 та вертольоту Ка-27

Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ, за результатами аналізу додаткових даних підтверджено знищення 30 серпня 2026 року вертольота Ка-27 у районі аеродрому Єйськ у Краснодарському краї РФ.

Також підтверджено знищення 27 серпня 2026 року літака МіГ-29 у районі аеродрому Міллерово в Ростовській області РФ.

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Водночас повідомляється, що 1 вересня та в ніч на 2 вересня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили низку військових цілей російського агресора.

Так, у Володимирівці Донецької області уражено склад боєприпасів противника.

Також в Очеретиному Донецької області уражено склад матеріально-технічних засобів підрозділу окупантів.

У Речиці Брянської області рф уражено район зосередження озброєння та військової техніки противника.

Ступінь завданих збитків уточнюється.

Робота по ключових військових цілях противника триває, зазначає Генштаб.

Нагадаємо, що раніше Сили оборони України підтвердили атаку на окупантів під Донецьком 26 серпня. Там були уражені російські командні пункти.

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