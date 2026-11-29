У неділю ввечері у Дніпрі пролунали вибухи, постраждали двоє людей, серед них — дитина.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа та ДСНС України.

Вибухи у Дніпрі 29 листопада 2026 року: що відомо

Увечері 29 листопада РФ атакувала обласний центр. Внаслідок обстрілу у 24-поверховому житловому будинку виникла пожежа на 14-му та 15-му поверхах — вогонь охопив квартири на площі 300 кв. м.

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– Недільного вечора росіяни вдарили безпілотником по центру Дніпра. Поранений шестирічний хлопчик. У 24-поверховому житловому будинку горіли одразу чотири поверхи – з 12-го по 15-й, – повідомив Микола Лукашук.

Наразі рятувальники ліквідовують займання.

Відомо, що серед поранених 6-річний хлопчик. Дитину госпіталізовано у стані середньої тяжкості.

Нагадаємо, що 22 листопада під час атаки на Дніпро дрон пробив дах 10-поверхівки.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 740-ву добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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