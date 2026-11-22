Одна квартира вщент знищена, ще близько 20 пошкоджені після атаки на Дніпро.

Про це 22 листопада повідомив міський голова Борис Філатов.

Атака на Дніпро: що відомо про наслідки

За словами мера міста, унаслідок атаки на Дніпро російський дрон понівечив десятиповерхівку в житловому масиві Перемога.

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— Одна квартира фактично зруйнована вщент. Там наскрізь пробило покрівлю та стелю, кімнати перетворилися на купу бетону та пилу. Ще зо два десятки осель також мають пошкодження, — зазначив очільник міста.

Та найважливіше, наголошує Борис Філатов, мешканці атакованого будинку дивом уціліли.

Ліфт у під’їзді наразі зупинили, оскільки уламками посічено і стіни ліфтової.

Після цього в будинку ще проводитимуть додаткове технічне обстеження.

Зараз із мешканцями будинку комунікують представники адміністрації району. Також на місці працюють благодійники.

Слід зауважити, що під час атаки на Дніпро наслідки зафіксували також в Амур-Нижньодніпровському районі. Там унаслідок обстрілу побило шибки у двох приватних будинках.

До ранку 22 листопада армія РФ понад 10 разів атакувала п’ять районів області безпілотниками та авіабомбою.

Після обстрілу вирувала пожежа в Піщанській громаді Самарівського району.

Під ударами була також Васильківська громада в Синельниківському районі.

Пошкоджена інфраструктура після ударів по:

Нікополю, Марганецькій та Покровській громадах Нікопольського району;

Новопільській та Вакулівській громадах Криворізького району;

Кам’янському.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 733-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Борис Філатов, Олександр Ганжа

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