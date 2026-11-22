Під час атаки на Дніпро дрон пробив дах 10-поверхівки: Філатов показав наслідкиДодати Факти ICTV у вибрані джерела Google
Одна квартира вщент знищена, ще близько 20 пошкоджені після атаки на Дніпро.
Про це 22 листопада повідомив міський голова Борис Філатов.
Атака на Дніпро: що відомо про наслідки
За словами мера міста, унаслідок атаки на Дніпро російський дрон понівечив десятиповерхівку в житловому масиві Перемога.
— Одна квартира фактично зруйнована вщент. Там наскрізь пробило покрівлю та стелю, кімнати перетворилися на купу бетону та пилу. Ще зо два десятки осель також мають пошкодження, — зазначив очільник міста.
Та найважливіше, наголошує Борис Філатов, мешканці атакованого будинку дивом уціліли.
Ліфт у під’їзді наразі зупинили, оскільки уламками посічено і стіни ліфтової.
Після цього в будинку ще проводитимуть додаткове технічне обстеження.
Зараз із мешканцями будинку комунікують представники адміністрації району. Також на місці працюють благодійники.
Слід зауважити, що під час атаки на Дніпро наслідки зафіксували також в Амур-Нижньодніпровському районі. Там унаслідок обстрілу побило шибки у двох приватних будинках.
До ранку 22 листопада армія РФ понад 10 разів атакувала п’ять районів області безпілотниками та авіабомбою.
Після обстрілу вирувала пожежа в Піщанській громаді Самарівського району.
Під ударами була також Васильківська громада в Синельниківському районі.
Пошкоджена інфраструктура після ударів по:
- Нікополю, Марганецькій та Покровській громадах Нікопольського району;
- Новопільській та Вакулівській громадах Криворізького району;
- Кам’янському.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 733-тю добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Борис Філатов, Олександр Ганжа