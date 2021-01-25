У Сполучених Штатах окрім лікарень, вакцинація проходить навіть на звичайних парковках, а у Британії щеплення роблять у кінотеатрах.

Усі ж рекорди б’є Ізраїль. Кожен 5-й мешканець – вакцинований.

Вакцинація охопила вже більше ніж 50 країн світу. А що ж Україна? Ми залишилися єдиною країною в Європі, де план імунізації тільки на папері. У Києві поки не розуміють, яка вакцина може до нас приїхати. Чиновники анонсують поставки американської Pfizer у рамках світової програми імунізації COVAX. Утім, зазначають – це ще не точно.

На дози є ще чимало охочих, – розповів керівник українського офісу ВООЗ. І кому вони дістануться, ще не вирішили.

Ще один шлях – домовлятися з виробниками вакцин від коронавірусу напряму. Як це зробили більшість країн. Зараз між ними розгорнулося своєрідне змагання.

Окрім анонсованої американської, на український ринок може потрапити китайська вакцина від Sinovac Biotech. Наприкінці грудня чиновники з МОЗу похвалилися, що уклали з ними контракт.

Суперечки щодо ефективності тривають відносно багатьох вакцин. Але, на думку лікарів – вакцинація залишається поки єдиним рятувальним колом від коронавірусу. Але рятуватися у такий спосіб багато хто з українців ще не готовий.

Але в Україні є люди, які вже пройшли вакцинацію, поза чергою. Начебто, у нас стартувала VIP-кампанія з щеплення проти коронавірусу. В одній із приватних клінік Києва. Від 1200 до 2000 євро одна вакцинація.

Домовленості і поставки – це ще не все. Вакцина має пройти реєстрацію в Україні, в державному експертному центрі. Але поки сюди звертався лише один виробник, а це аж ніяк не американський чи китайський, а російський.

У ВООЗ вже заявили: через нерівномірний розподіл вакцини у світі, швидко подолати коронавірус не вдасться. Епідеміологічна ситуація може навпаки загостритися.

Для України ж зволікання з поставками може закінчитися міжнародною ізоляцією. Приміром, є ризик того, що Європа не відкриє кордони для українців через відсутність вакцинації.

Вакцинація у Києві

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що столична влада веде переговори із кількома європейськими та американськими компаніями-виробниками, щоб забезпечити киян вакциною від коронавірусу.

Кличко підкреслив, що у першу чергу необхідно упередити поширення хвороби та захистити найуразливіші категорії населення: лікарів, працівників соціальних служб, сфери освіти, фахівців комунальних підприємств критичної інфраструктури, правоохоронців, рятувальників тощо.