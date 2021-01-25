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Олена Баранова |

Вакцина від коронавірусу: яка саме буде в Україні та чи прищеплюватимуться українці

У Сполучених Штатах окрім лікарень, вакцинація проходить навіть на звичайних парковках, а у Британії щеплення роблять у кінотеатрах.

Вакцина від коронавірусу: яка саме буде в Україні та чи прищеплюватимуться українці

Усі ж рекорди б’є Ізраїль. Кожен 5-й мешканець – вакцинований.

Вакцинація охопила вже більше ніж 50 країн світу. А що ж Україна? Ми залишилися єдиною країною в Європі, де план імунізації тільки на папері. У Києві  поки не розуміють, яка вакцина може до нас приїхати. Чиновники анонсують поставки американської  Pfizer у рамках світової програми імунізації COVAX. Утім, зазначають – це ще не точно.

На дози є ще чимало охочих, – розповів керівник українського офісу ВООЗ. І кому вони дістануться, ще не вирішили.

Ще один шлях – домовлятися з виробниками вакцин від коронавірусу напряму. Як це зробили більшість країн. Зараз між ними розгорнулося своєрідне змагання.

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Окрім анонсованої американської, на український ринок може потрапити китайська вакцина від Sinovac Biotech. Наприкінці грудня чиновники з МОЗу похвалилися, що уклали з ними контракт.

Суперечки щодо ефективності тривають відносно багатьох вакцин. Але, на думку лікарів – вакцинація залишається поки єдиним рятувальним колом від коронавірусу. Але рятуватися у такий спосіб багато хто з українців ще не готовий.

Але в Україні є люди, які вже пройшли вакцинацію, поза чергою. Начебто, у нас стартувала VIP-кампанія з щеплення проти коронавірусу. В одній із приватних клінік Києва. Від 1200 до 2000 євро одна вакцинація.

Домовленості і поставки – це ще не все. Вакцина має пройти реєстрацію в Україні, в державному експертному центрі. Але поки сюди звертався лише один виробник, а це аж ніяк не американський чи китайський, а російський.

У ВООЗ вже заявили: через нерівномірний розподіл вакцини у світі, швидко подолати коронавірус не вдасться. Епідеміологічна ситуація може  навпаки загостритися.

Для України ж зволікання з поставками може закінчитися міжнародною ізоляцією. Приміром, є ризик того, що Європа не відкриє кордони для українців через відсутність вакцинації.

Вакцинація у Києві

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що столична влада веде переговори із кількома європейськими та американськими компаніями-виробниками, щоб забезпечити киян вакциною від коронавірусу.

Кличко підкреслив, що у першу чергу необхідно упередити поширення хвороби та захистити найуразливіші категорії населення: лікарів, працівників соціальних служб, сфери освіти, фахівців комунальних підприємств критичної інфраструктури, правоохоронців, рятувальників тощо.

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