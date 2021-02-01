Лютий 2021-го українці все ще зустрінуть в умовах адаптивного карантину. А от абітурієнтів останній місяць зими змусить визначитися з предметами для ЗНО.

Що зміниться в Україні з 1 лютого 2021 року і упродовж місяця – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Карантин в Україні

Згідно з рішенням Кабміну, адаптивний карантин в Україні діє до 28 лютого. Тому все ще під забороною залишаються:

перевезення пасажирів у кількості більшій, ніж число місць для сидіння;

перебування у громадських закладах і транспорті без маски;

перебування на вулиці без документів, що посвідчують особу;

робота закладів розміщення, крім готелів, санаторно-курортних закладів, установ соцпослуг;

планові госпіталізації;

робота кінотеатрів і театрів із заповненістю залів понад 50%;

робота закладів громадського харчування з 23.00 до 07.00 (крім доставки та замовлень навинос);

робота нічних клубів і дискотек;

участь понад 20 людей у масових заходах.

Вакцинація від Covid-19

Президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні заявив, що у лютому в Україні розпочнеться вакцинація від коронавірусу. Очікується, що незабаром країна отримає перший мільйон доз препарату від провідної міжнародної компанії.

Ще 200 тис. має надійти від COVAX в рамках першого етапу постачання. План вакцинації населення від Covid-19 передбачає чотири етапи проведення щеплень:

січень-квітень 2021 року – люди з критичним ризиком інфікування та розвитку Covid-19 і ті, що виконують критичні функції у боротьбі з пандемією;

квітень-червень 2021 року – люди з надзвичайно високим ризиком інфікування та розвитку Covid-19 і медпрацівники;

червень-вересень 2021 року – люди з високим ризиком інфікування та розвитку Covid-19 і ті, що виконують функції з підтримки безпеки та життєдіяльності держави;

вересень 2021-березень 2022 року – люди з підвищеним ризиком інфікування та розвитку Covid-19 і ті, що виконують функції з підтримки безпеки та життєдіяльності держави.

Ціна на газ

Кабмін ухвалив постанову, згідно з якою з 1 лютого українці платитимуть 6,99 грн за кубометр газу. Така ціна діятиме до завершення опалювального сезону або до завершення карантину.

Постачальники газу не матимуть можливості підіймати вартість вище 6,99 грн за кубометр.

Водночас газопостачальна компанія Нафтогаз України встановила ціну газу для населення на лютий у розмірі 6,86 грн за кубічний метр.

Для клієнтів, які оформили тарифний план Річний у 2020 році, вартість газу становитиме 4,73 грн, 5,24 грн та 6,45 грн за кубічний метр, відповідно до умов договорів.

Запропонували газ дешевше, ніж гранична ціна, ще сім компаній:

Megawatt – 6,79 грн. Агросинтез Трейдінг – 6,88 грн. Енергетичні ресурси України – 6,90 грн. Газпромпостач – 6,90 грн. Газ АП – 6,94 грн. Волиньелектро Збут – 6,97 грн. ETG.UA – 6,98 грн.

Реєстрація на ЗНО-2021

Із 1 лютого в Україні розпочинається реєстрація на основну сесію ЗНО. Вона триватиме до 5 березня.

Основна сесія ЗНО-2021 відбудеться за таким графіком:

21 травня – хімія;

24 травня – іспанська, німецька, французька мови;

25 травня – англійська мова;

28 травня – математика;

1 червня – українська мова, українська мова і література;

4 червня – історія України;

7 червня – фізика;

10 червня – біологія;

15 червня – географія.

Кожен учасник може обрати щонайбільше п’ять предметів для складання тесту.

Читайте Календар свят на лютий 2021

Онлайн-оформлення міжнародних відправлень через Укрпошту

Із 1 лютого оформити міжнародні відправлення через Укрпошту можна буде тільки онлайн. Клієнти можуть це робити в особистому кабінеті користувача, мобільному застосунку або системі АРІ.

Ця вимога стосується оформлення митних декларацій на міжнародні відправлення з товарними вкладеннями, що відправляються в рекомендованих бандеролях, посилках, рекомендованих дрібних пакетах, мішках М, міжнародних поштових відправленнях з оголошеною цінністю.

Користувачам, які прийдуть до відділення з паперовими деклараціями, зможуть запропонувати передрукувати дані, але вартість послуги додадуть до вартості тарифу відправлення.

Вихідні у лютому 2021

В останній зимовий місяць на українців чекає низка релігійних, державних та неофіційних свят. Але жодне з них не передбачає додаткового вихідного.

Робочими є 20 днів у місяці. А скільки відпочиватимуть українці у лютому 2021 – читайте на Фактах ICTV.