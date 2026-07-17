Сандру Аудкірк призначено тимчасовою повіреною у справах США в Україні. Вона очолюватиме американську дипломатичну місію до призначення нового посла.

Про це повідомили у посольстві Сполучених Штатів в Україні.

Посольство США в Україні очолила Сандра Аудкірк

Сандра Аудкірк є кар’єрною дипломаткою вищого рангу (Senior Foreign Service) із понад 30-річним досвідом роботи.

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Понад 30 років вона представляла інтереси США в різних країнах світу. Аудкірк працювала у Тайбеї, Дубліні, Анкарі, Кінгстоні, Стамбулі та Пекіні.

У 2021–2024 роках дипломатка очолювала Американський інститут на Тайвані, який виконує функції фактичного представництва США на острові.

Із 2024 року Аудкірк працювала у Міноборони США. Спершу вона обіймала посаду заступниці директора Європейського центру досліджень з питань безпеки імені Джорджа К. Маршалла,

Згодом стала цивільною заступницею та радницею з питань зовнішньої політики Європейського командування Збройних сил США.

Дипломатка працювала в Бюро у справах Східної Азії та Тихоокеанського регіону Державного департаменту США.

На цій посаді вона відповідала за питання конкуренції великих держав, енергетичної безпеки, протидії фінансуванню загроз і санкційної політики.

Сандра Аудкірк закінчила Школу дипломатичної служби Джорджтаунського університету.

Вона вільно володіє англійською, мандаринською китайською та турецькою мовами.

Тимчасовий повірений у справах виконує обов’язки керівника дипломатичної місії до призначення нового посла.

Нагадаємо, Джулі Девіс виконувала обов’язки тимчасової повіреної у справах США в Україні з травня 2025 року.

27 червня стало відомо, що Девіс завершує роботу в Україні.

Вона змінила Бріджит Брінк, яка залишила дипломатичну місію через незгоду з політикою адміністрації президента США Дональда Трампа щодо України.

Фото: посольство США

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