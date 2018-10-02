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Ліон — Шахтар: прогноз букмекерів на матч

Ліон на стадіоні Парк Олімпік Ліонне зіграє проти Шахтаря у матчі другого туру групового етапу Ліги чемпіонів 2018/19.

Шахтар у вівторок, 2 жовтня, проведе матч в рамках другого туру групового етапу Ліги чемпіонів, в якому гірники на виїзді на стадіоні Парк Олімпік Ліонне зіграють проти французького Ліона.

На думку букмекерів абсолютним фаворитом матчу є підопічні Бруно Женезіо. На перемогу Ліона приймають ставки з коефіцієнтом 1.83. Успіх гірників оцінюють в 4.40. Нічийний результат зустрічі — 3.80.

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Відзначимо, що Факти ICTV проведуть онлайн-трансляцію зустрічі. Початок о 22:00.

Фотоol.frshakhtar.com

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