Національний банк України погіршив прогноз інфляції на 2026 рік. За новою оцінкою, до кінця грудня споживчі ціни зростуть на 12,5%. Наприкінці жовтня голова НБУ Андрій Пишний пояснив перегляд прогнозу наслідками російських обстрілів, подорожчанням пального та збільшенням бюджетних витрат.

Попри загальний інфляційний тиск, на початку листопада деякі продукти в Україні стали дешевшими.

Факти ICTV дізнавалися, які продукти подешевшали у листопаді та скільки вони коштують.

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На які продукти харчування знизилися ціни у листопаді

За даними моніторингу споживчих цін на продовольчому ринку, який надало Міністерство аграрної політики та продовольства України, станом на початок листопада найбільше за місяць подешевшали курячі яйця та білокачанна капуста.

На які продукти харчування впали ціни у листопаді:

курячі яйця – 47,8 грн за десяток. Це на 21% менше, ніж місяць тому;

білокачанна капуста – 18,2 грн/кг, зниження на 20%;

вершкове масло жирністю 82,5% – 86,6 грн за 200 г, подешевшало на 10%;

свинина – 206,5 грн/кг, ціна знизилася на 8%;

буряк – 15,7 грн/кг, мінус 8%;

ріпчаста цибуля – 18,7 грн/кг, подешевшала на 6%;

морква – 16,8 грн/кг, зниження на 4%.

Позитивна динаміка помітна і під час порівняння з аналогічним періодом минулого року. За окремими категоріями продовольства ціни також знизилися.

Зокрема, курячі яйця коштують на 27% дешевше, ніж рік тому. Свинина втратила в ціні 11%, а вершкове масло 6%.

Які ціни на продукти в Україні сьогодні

Але не всі товари повсякденного попиту змінилися в ціні. На початку листопада середня вартість низки продуктів залишалася відносно стабільною.

Ціни на продукти 3 листопада:

батон вагою 500 г – 32,6 грн;

житній хліб – 52,4 грн/кг;

соняшникова олія – 93,7 грн/л;

макаронні вироби – 38,9 грн/кг.

На продовольчий ринок впливають сезонність, обсяги виробництва, витрати на електроенергію та пальне. Важливу роль також відіграють логістика і зберігання продукції. Через це вартість окремих товарів може змінюватися по-різному навіть за загального зростання інфляції.

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